Ізраїльську компанію зобовʼязали виплатити понад $167 млн компенсації WhatsApp за хакерську атаку

Після п’ятирічної судової тяганини, суд постановив, що ізраїльська компанія NSO Group, розробник шпигунського програмного забезпечення, має сплатити WhatsApp $167,25 млн штрафних збитків і $444 719 компенсаційних виплат за хакерську атаку 2019 року, спрямовану проти понад 1400 користувачів. Про це пише TechCrunch .

Деталі

Це значна юридична перемога для WhatsApp, який вимагав понад $400 000 компенсації за час, витрачений працівниками на усунення наслідків атак, розслідування та виправлення вразливості, використаної NSO Group.

«Це перша перемога проти незаконного шпигунського ПЗ, яке загрожує безпеці та приватності людей», заявив речник WhatsApp Заде Альсава.

Він наголосив, що вердикт є важливим кроком для захисту конфіденційності та стримування зловмисної індустрії, яка атакує американські компанії та приватність користувачів.

Речник NSO Group Гіл Лайнер не виключив оскарження, зазначивши, що компанія вивчить деталі рішення та розгляне можливість апеляції. Судовий процес розкрив деталі кампанії 2019 року, зокрема місця розташування жертв і назви деяких клієнтів NSO Group.

Контекст

Цей вердикт завершує, за винятком можливої апеляції, судову справу, розпочату WhatsApp проти NSO Group понад п’ять років тому. Компанія, що належить Meta, звинуватила NSO Group у несанкціонованому доступі до серверів WhatsApp і використанні вразливості аудіодзвінків для атак на 1400 осіб, серед яких були дисиденти, правозахисники та журналісти. Голова WhatsApp Вілл Кеткарт у 2019 році пояснив позов у колонці для Washington Post, наголосивши, що такі інструменти стеження загрожують усім користувачам інтернету.

У грудні 2024 року суддя Філліс Гамільтон визнав NSO Group винною у порушенні федеральних і каліфорнійських законів про хакерство та умов використання WhatsApp, які забороняють зловмисне використання платформи. Кеткарт назвав це рішення «величезною перемогою для приватності». Справа перейшла до суду присяжних для визначення розміру збитків, і тепер цей етап завершено.

Джон Скотт-Рейлтон, старший дослідник Citizen Lab, який понад десять років вивчає індустрію шпигунського ПЗ, привітав рішення. «Це визначний момент. NSO заробляє мільйони, допомагаючи диктаторам зламувати людей, але присяжним вистачило одного дня, щоб зрозуміти суть: бізнес NSO ґрунтується на атаках проти американських компаній, щоб диктатори могли переслідувати дисидентів», – сказав він. За його словами, окрім значних штрафів, справа завдала серйозного удару по спробах NSO Group приховувати свою діяльність.