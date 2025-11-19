Колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс подав у відставку з ради директорів OpenAI після публікації листування між ним та Джеффрі Епштейном , що спричинило хвилю критики та політичного тиску, пише CNBC з посиланням на заяву Саммерса.

Деталі

Саммерс заявив про вихід з компанії, подякувавши OpenAI за можливість працювати в раді директорів. Коментуючи заяву OpenAI зазначила, що в компанії поважають його рішення та цінують внесок у роботу ради.

Саммерс, який є професором і почесним президентом Гарвардського університету, також оголосив про намір відійти від своїх публічних ролей, хоча продовжить викладати. Сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала Гарвард розірвати з ним усі контакти.

Контекст

Листування між Саммерсом і Епштейном стало публічним минулого тижня після того, як Комітет з нагляду Палати представників оприлюднив понад 20 000 документів, отриманих за повісткою від спадкоємців Епштейна. Після цього Саммерс опинився під значним суспільним і політичним тиском. Він вибачився за контакти з Епштейном, заявивши, що глибоко шкодує про свої дії.

Тим часом Конгрес ухвалив двопартійний законопроєкт, який зобов’язує Мін’юст оприлюднити всі свої файли, пов’язані з Епштейном. Дональд Трамп заявив, що підпише документ.

Саммерс приєднався до ради OpenAI у 2023 році під час внутрішньої кризи, коли гендиректора Сема Альтмана тимчасово усунули з посади, але згодом повернули.