Влада Ліхтенштейну сформувала спеціальну групу для вирішення кризи так званих зомбі-трастів, пише Financial Times. Князівство зіткнулося з ризиком фінансової кризи через масові відставки керівників трастів і фондів, пов’язаних із російськими активами.
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Деталі
- За останні шість місяців сотні довірителів і директорів залишили посади через страх перед американськими санкціями.
- Як наслідок, близько 800 юридичних структур із активами на мільярди доларів – яхтами, літаками, нерухомістю та готівкою – залишилися без управління, перебуваючи в «замороженому» стані. Більшість цих трастів належать російським громадянам, які не підпадають під санкції та проживають у Франції, Італії, Дубаї тощо.
- «Це багатомільярдні зомбі-трасти без керівництва, і вирішення проблеми поки немає. Я такого ще не бачив», – зазначив юрист із Вадуца, чиї клієнти постраждали від кризи.
- Проблема виникла після попередження США про можливі вторинні санкції проти фінансових установ Ліхтенштейну, які співпрацюють із російськими клієнтами. Фінансовий регулятор країни (FMA) запровадив політику «нульової толерантності» рекомендувавши розірвати зв’язки з такими клієнтами.
- Криза загрожує фінансовому сектору, який є основою економіки Ліхтенштейну. Міністерство юстиції шукає ліквідаторів і нових керівників для цих структур, але процес ускладнений правовими обмеженнями та ризиками нових санкцій.
Контекст
Криза в Ліхтенштейні висвітлює складнощі західних санкцій проти Росії, спрямованих на обмеження фінансових операцій російських олігархів, а також глибину непрозорих ділових зв’язків Росії з Європою через понад три роки після початку повномасштабної війни в Україні.
Ліхтенштейн доклав значних зусиль, щоб позбутися іміджу притулку для іноземних капіталів, провівши реформи та приєднавшись до Міжнародного валютного фонду. Кількість трастів у країні зменшилася з 80 000 до приблизно 20 000, тобто один траст на двох жителів.
Замороження російських активів у Ліхтенштейні може посилити тиск на Росію в контексті мирних переговорів, які підтримує Трамп. Водночас ця криза становить загрозу економічній стабільності Ліхтенштейну, де фінансовий сектор є ключовим джерелом добробуту.
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