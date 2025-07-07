Влада Ліхтенштейну сформувала спеціальну групу для вирішення кризи так званих зомбі-трастів, пише Financial Times . Князівство зіткнулося з ризиком фінансової кризи через масові відставки керівників трастів і фондів, пов’язаних із російськими активами.

Деталі

За останні шість місяців сотні довірителів і директорів залишили посади через страх перед американськими санкціями.

Як наслідок, близько 800 юридичних структур із активами на мільярди доларів – яхтами, літаками, нерухомістю та готівкою – залишилися без управління, перебуваючи в «замороженому» стані. Більшість цих трастів належать російським громадянам, які не підпадають під санкції та проживають у Франції, Італії, Дубаї тощо.

«Це багатомільярдні зомбі-трасти без керівництва, і вирішення проблеми поки немає. Я такого ще не бачив», – зазначив юрист із Вадуца, чиї клієнти постраждали від кризи.

Проблема виникла після попередження США про можливі вторинні санкції проти фінансових установ Ліхтенштейну, які співпрацюють із російськими клієнтами. Фінансовий регулятор країни (FMA) запровадив політику «нульової толерантності» рекомендувавши розірвати зв’язки з такими клієнтами.

Криза загрожує фінансовому сектору, який є основою економіки Ліхтенштейну. Міністерство юстиції шукає ліквідаторів і нових керівників для цих структур, але процес ускладнений правовими обмеженнями та ризиками нових санкцій.

Контекст

Криза в Ліхтенштейні висвітлює складнощі західних санкцій проти Росії, спрямованих на обмеження фінансових операцій російських олігархів, а також глибину непрозорих ділових зв’язків Росії з Європою через понад три роки після початку повномасштабної війни в Україні.

Ліхтенштейн доклав значних зусиль, щоб позбутися іміджу притулку для іноземних капіталів, провівши реформи та приєднавшись до Міжнародного валютного фонду. Кількість трастів у країні зменшилася з 80 000 до приблизно 20 000, тобто один траст на двох жителів.

Замороження російських активів у Ліхтенштейні може посилити тиск на Росію в контексті мирних переговорів, які підтримує Трамп. Водночас ця криза становить загрозу економічній стабільності Ліхтенштейну, де фінансовий сектор є ключовим джерелом добробуту.