Федеральний суд США став на бік Meta в антимонопольній справі, відкинувши аргументи регулятора про «незаконну монополію» та зірвавши спроби Федеральної торгової комісії (FTC) змусити компанію продати Instagram і WhatsApp. Рішення завдає суттєвого удару по зусиллях Вашингтона стримати Big Tech, пише FT .

Деталі

Суд постановив, що FTC не змогла довести, що Meta утримує домінуюче становище на ринку завдяки стратегії «купувати або знищувати» потенційних конкурентів. На думку суду, FTC неправильно окреслила ринок, фактично виключивши TikTok і YouTube, з якими Meta активно конкурує.

Суд погодився з позицією компанії, що ринок зазнав «тектонічних змін»: Facebook, Instagram, TikTok і YouTube тепер мають «майже ідентичні основні функції», а TikTok став найагресивнішим конкурентом Meta.

Попри можливе домінування у минулому, регулятор мав показати наявність такої сили зараз – і не зробив цього, заявив суддя Джеймс Бозберг.

FTC заявила, що «глибоко розчарована» рішенням і розглядає подальші кроки. У відомстві також розкритикували суддю, згадавши політичний тиск на нього через попередні рішення, які не влаштовували союзників Трампа.

Meta у відповідь привітала висновок суду, заявивши, що він визнає «жорстку конкуренцію» на ринку. Компанія також підкреслила готовність «продовжувати партнерство з адміністрацією та інвестувати в Америку».

Контекст

Позов FTC, поданий ще у 2020 році під час першої адміністрації Дональда Трампа, вимагав примусового розділення Meta та скасування угод з купівлі Instagram і WhatsApp, укладених у 2012 і 2014 роках. Регулятор наполягав, що Meta цілеспрямовано «змітала» конкурентів.

FTC спершу здобула часткову перемогу у 2022 році, коли суд дозволив продовжити розгляд. Проте експерти з самого початку сумнівалися, що скасування угод десятирічної давності є реальним кроком. Перед процесом Meta навіть намагалася домовитися про врегулювання: за даними джерел, регулятор вимагав $30 млрд, тоді як компанія пропонувала спочатку $450 млн, а потім $1 млрд.

Справу розглядали на тлі зусиль американських антимонопольних органів обмежити вплив технологічних гігантів. Рішення стало новим ударом по кампанії проти Big Tech. Минулого року інший суддя відмовився змусити Google продати браузер Chrome, попри визнання монополії на ринку цифрової реклами.

Meta останній рік активно демонструвала лояльність до нової адміністрації Дональда Трампа: послабила модерацію контенту та регулярно зустрічалася з президентом.