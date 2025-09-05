Очільники найбільших американських технологічних компаній зібралися у Вашингтоні, щоб підтримати освітню ініціативу з розвитку штучного інтелекту, яку просуває перша леді США Меланія Трамп, пише FT. На зустрічі в Білому домі були присутні керівники Microsoft Сатья Наделла, OpenAI Сем Альтман, Google Сундар Пічаї, Apple Тім Кук, а також засновники Meta Марк Цукерберг і Microsoft Білл Гейтс.
Деталі
- Під час вечері Трамп подякував топменеджерам за підтримку і пообіцяв полегшити будівництво дата-центрів для розвитку ШІ, спростивши отримання дозволів і доступ до електроенергії.
- Присутність керівників нагадала сцени інавгурації Трампа, коли Кремнієва долина демонструвала лояльність адміністрації, сподіваючись на м’якше регулювання та захист від антимонопольних позовів, заначило видання.
- Microsoft оголосила, що надасть студентам безкоштовний доступ до Copilot AI, а впродовж п’яти років інвестує $4 млрд у програми для шкіл і університетів.
- OpenAI обіцяє запустити платформу з пошуку роботи OpenAI Jobs Platform та проєкт OpenAI Academy, у планах якої навчити 10 млн американців до 2030 року.
- Google пообіцяв вкласти $1 млрд у проєкти з освіти з використанням ШІ протягом трьох років.
- Серед запрошених також були співзасновник Google Сергій Брін, керівниця Oracle Сафра Катц і венчурний інвестор Чамат Палiхапiтiя. Водночас Ілон Маск, власник xAI, проігнорував захід після публічного конфлікту з Трампом, надіславши замість себе представника.
- Ця подія стала ще одним кроком у спробі адміністрації Трампа закріпити зв’язки з технологічними корпораціями, які прагнуть розширювати інвестиції в США та залишатися в добрих стосунках із Білим домом.
Контекст
Меланія Трамп у серпні 2025 року оголосила про запуск Presidential AI Challenge – національної ініціативи, спрямованої на заохочення студентів і викладачів до вивчення ШІ. Програма отримала підтримку понад ста організацій, включно з лідерами Big Tech, такими як Google, Microsoft, OpenAI та Apple.
Водночас вона виступає за контроль над використанням генеративних технологій, підтримуючи законопроєкт проти deepfake і revenge porn, який зобов’язує компанії видаляти такий контент упродовж 48 годин.
