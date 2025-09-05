Очільники найбільших американських технологічних компаній зібралися у Вашингтоні, щоб підтримати освітню ініціативу з розвитку штучного інтелекту, яку просуває перша леді США Меланія Трамп, пише FT . На зустрічі в Білому домі були присутні керівники Microsoft Сатья Наделла, OpenAI Сем Альтман, Google Сундар Пічаї, Apple Тім Кук, а також засновники Meta Марк Цукерберг і Microsoft Білл Гейтс.

Деталі

Під час вечері Трамп подякував топменеджерам за підтримку і пообіцяв полегшити будівництво дата-центрів для розвитку ШІ, спростивши отримання дозволів і доступ до електроенергії.

Присутність керівників нагадала сцени інавгурації Трампа, коли Кремнієва долина демонструвала лояльність адміністрації, сподіваючись на м’якше регулювання та захист від антимонопольних позовів, заначило видання.

Microsoft оголосила, що надасть студентам безкоштовний доступ до Copilot AI, а впродовж п’яти років інвестує $4 млрд у програми для шкіл і університетів.

OpenAI обіцяє запустити платформу з пошуку роботи OpenAI Jobs Platform та проєкт OpenAI Academy, у планах якої навчити 10 млн американців до 2030 року.

Google пообіцяв вкласти $1 млрд у проєкти з освіти з використанням ШІ протягом трьох років.

Серед запрошених також були співзасновник Google Сергій Брін, керівниця Oracle Сафра Катц і венчурний інвестор Чамат Палiхапiтiя. Водночас Ілон Маск, власник xAI, проігнорував захід після публічного конфлікту з Трампом, надіславши замість себе представника.

Ця подія стала ще одним кроком у спробі адміністрації Трампа закріпити зв’язки з технологічними корпораціями, які прагнуть розширювати інвестиції в США та залишатися в добрих стосунках із Білим домом.

Контекст

Меланія Трамп у серпні 2025 року оголосила про запуск Presidential AI Challenge – національної ініціативи, спрямованої на заохочення студентів і викладачів до вивчення ШІ. Програма отримала підтримку понад ста організацій, включно з лідерами Big Tech, такими як Google, Microsoft, OpenAI та Apple.

Водночас вона виступає за контроль над використанням генеративних технологій, підтримуючи законопроєкт проти deepfake і revenge porn, який зобов’язує компанії видаляти такий контент упродовж 48 годин.