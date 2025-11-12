Meta, OpenAI та xAI вдаються до складних фінансових конструкцій, щоб профінансувати свої масштабні проєкти у сфері штучного інтелекту. Банки й інвестфонди надають мільярди доларів, але дедалі більше побоюються ризиків і можливої «бульбашки» на ринку ШІ, пише WSJ .

Деталі

Meta, OpenAI та xAI реалізують грандіозні інфраструктурні угоди, залучаючи нетипові джерела фінансування, аби покрити витрати на будівництво дата-центрів і закупівлю потужних чипів для розвитку ШІ.

Одним із прикладів є спільне підприємство Meta з Blue Owl Capital, яке будує дата-центр Hyperion у Луїзіані. Угода на $30 млрд поєднує елементи приватного капіталу, проєктного фінансування та облігацій інвестиційного рівня. Інвестори, серед яких Pimco, отримали унікальні гарантії від Meta, що зобов’язалася компенсувати їхні втрати, якщо відмовиться від оренди центру.

Інший мегапроєкт – Jacquard, який об’єднує OpenAI, Oracle та SoftBank. Йдеться про $38 млрд кредитного фінансування двох дата-центрів у Техасі та Вісконсині. Його організували JPMorgan Chase і Mitsubishi UFJ Financial Group, залучивши понад 30 банків – безпрецедентну кількість для проєктного кредитування. Основним орендарем виступає Oracle, яка передає потужності в користування OpenAI.

Ілон Маск, своєю чергою, шукає інвесторів для Colossus 2 – дата-центру xAI у Теннессі. Проєкт оцінюють у $12–20 млрд і фінансують через приватний капітал та кредитні фонди Valor Equity Partners і Apollo Global Management. Частина коштів піде на закупівлю близько 300 000 чипів Nvidia. Інвесторам пропонують прибутковість до 10,5%, що свідчить про високий рівень ризику.

Контекст

Гіганти Кремнієвої долини шукають нові способи фінансування, оскільки витрати на ШІ зростають швидше, ніж доходи. Meta нещодавно подвоїла свій борг, випустивши облігації на $30 млрд, а її капіталізація впала на $300 млрд після заяв Марка Цукерберга про збільшення витрат на ШІ.

Експерти застерігають, що складні фінансові угоди, схожі на ті, що передували кризі 2008 року, можуть створити нові ризики для ринку, якщо ажіотаж навколо штучного інтелекту спаде.

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

Засновник Amazon Джефф Безос вважає, що масові інвестиції в ШІ створюють індустріальну «бульбашку», яка зрештою принесе суспільству величезну користь.