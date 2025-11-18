Microsoft та Nvidia оголосили про намір інвестувати до $15 млрд у розробника ШІ Anthropic. Компанія натомість закупить $30 млрд обчислювальних потужностей Microsoft Azure, посилюючи конкуренцію з OpenAI. Про масштабну угоду компанії оголосили 18 листопада.

Деталі

Microsoft і Nvidia погодилися інвестувати до $15 млрд у Anthropic, зміцнивши партнерство з одним із головних конкурентів OpenAI.

За умовами угоди Anthropic зобов’язалася придбати хмарних обчислювальних потужностей Microsoft Azure на $30 млрд.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла розповів, що компанії використовуватимуть продукти одна одної й виходитимуть на ринок разом, зберігаючи при цьому стратегічні відносини з OpenAI.

Контекст

Anthropic, заснована у 2021 році ексспівробітниками OpenAI, позиціонує себе як розробника безпечних і надійних моделей ШІ. Попри менші масштаби порівняно з OpenAI, її продукти – зокрема Claude – вже набули популярності серед корпоративних клієнтів у фінансовій, медичній та технологічній сферах.

У вересні компанія залучила $13 млрд інвестицій за оцінки $183 млрд і заявляє, що має близько 300 000 бізнес-користувачів.

Anthropic прискорює інвестиції в інфраструктуру та планує витратити $50 млрд на будівництво спеціальних дата-центрів для ШІ у кількох штатах США, включно з Техасом і Нью-Йорком.

У жовтні компанія оголосила масштабну угоду з Google: Alphabet надасть до 1 млн спеціалізованих чипів для ШІ, що оцінюється в десятки мільярдів доларів.

Нові інвестиції та масштабні угоди свідчать про зростання конкуренції між компаніями, що створюють великі мовні моделі й інфраструктуру для ШІ.