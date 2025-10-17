Meta уклала угоду з Blue Owl Capital на суму близько $30 млрд для створення масштабного датацентру, що стане найбільшим приватним капітальним фінансуванням в історії. Про це пише Bloomberg 17 жовтня.

Деталі

Відповідно до умов Meta та Blue Owl Capital Inc. розділять право власності на об’єкт, при цьому Meta володітиме часткою лише 20%. Для фінансування проєкту Morgan Stanley залучив понад $27 млрд боргового капіталу та $2,5 млрд власного капіталу через спеціальну цільову компанію (SPV). Така структура дає змогу Meta уникнути боргового навантаження на власний баланс, оскільки позики бере окрема фінансова організація.

Meta відповідатиме за розробку, управління та оренду датацентру, який планують завершити до 2029 року. За даними Bloomberg, подібний підхід допомагає техногігантам зберігати кредитні рейтинги та відкриває інвесторам можливості для вкладень у фізичні активи.

Облігації на $27 млрд будуть розміщені у форматі 144A, де головним кредитором виступає Pimco. Їхня дохідність оцінюється у 225 базисних пунктів, а термін погашення – 2049 рік.

Датацентр Hyperion стане найбільшим серед 29 об’єктів Meta у світі, займаючи площу близько 370 000 м². На максимальній потужності він споживатиме до 5 ГВт електроенергії, що дорівнює енергоспоживанню 4 млн американських домогосподарств.

Meta активно розвиває інфраструктуру для підтримки штучного інтелекту. Окрім проєкту в Луїзіані, компанія анонсувала будівництво гігаватного датацентру в Ель-Пасо, Техас, та ще одного великого комплексу в Огайо.

Контекст

Meta активно вкладає десятки мільярдів доларів у розвиток штучного інтелекту. У липні Марк Цукерберг, генеральний директор компанії, оголосив, що вже у 2026 році Meta запустить свій перший суперкомп’ютерний кластер, а кілька інших проєктів перебувають на стадії розробки.

Один із них, Hyperion, матиме настільки грандіозні масштаби, що його розміри можна буде порівняти зі «значною частиною Мангеттена».