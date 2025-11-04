Американський виробник чипів Nvidia та Deutsche Telekom інвестують €1 млрд ($1,2 млрд) у створення одного з найбільших у Європі датацентрів, який забезпечуватиме потужності для систем штучного інтелекту. Центр почне роботу в першому кварталі 2026 року в Мюнхені й має зміцнити позиції Європи у глобальних перегонах за технологічне лідерство, пише Bloomberg.

Деталі

Проєкт, оголошений у Берліні за участі гендиректора Nvidia Дженсена Хуана, очільника Deutsche Telekom Тіма Хьоттгеса, керівників SAP і Deutsche Bank, а також німецьких урядовців, символізує прагнення країни створити власну екосистему ШІ.

За словами Хуана, це одна з найбільших реалізацій сучасних ШІ-чипів у Німеччині, яка «розпочне нову еру промислової трансформації».

Датацентр збудують на базі наявної інфраструктури Deutsche Telekom у Мюнхені. SAP надасть свою бізнес-платформу та програмні рішення. Завдяки запуску нового об’єкта потужності Німеччини у сфері ШІ-обчислень зростуть приблизно на 50%.

На відміну від гігантських датацентрів у США, що зосереджені на створенні великих мовних моделей, німецький проєкт орієнтований на промислове застосування штучного інтелекту, зокрема на інтеграцію ШІ з виробничими даними для прискорення автоматизації. За даними компаній, у центрі буде використано до 10 000 графічних процесорів Nvidia.

Німецький міністр цифровізації Карстен Вілдбергер заявив, що «не буде сталого добробуту без ШІ, не буде конкурентних переваг без ШІ», назвавши проєкт «можливим камбеком Німеччини» у цій сфері.

Контекст

Німеччина намагається зміцнити позиції у сфері штучного інтелекту після невдачі стартапу Aleph Alpha, який не зміг конкурувати з OpenAI. Водночас США та Китай витрачають сотні мільярдів доларів на розвиток ШІ-потужностей. Для порівняння: один лише датацентр у Техасі, який розвивають SoftBank, OpenAI та Oracle, матиме близько 500 000 GPU – удесятеро більше, ніж німецький об’єкт.

Попри це, інвестиція Nvidia і Deutsche Telekom узгоджується з масштабними планами Євросоюзу: у лютому ЄС оголосив про програму на €200 млрд для розвитку ШІ, що має утричі збільшити потужності регіону протягом найближчих семи років.