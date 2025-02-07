Міжнародні резерви НБУ у січні скоротилися майже на $0,8 млрд

У січні міжнародні резерви України скоротилися на $0,8 млрд до $43 млрд. Причиною зниження стали значні валютні інтервенції НБУ та виплати за державним боргом, які перевищили надходження міжнародної допомоги й позитивну переоцінку активів. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку від 7 лютого.

Деталі

На динаміку резервів вплинули кілька ключових чинників:

Операції НБУ на валютному ринку. У січні регулятор продав $3,756 млрд і викупив $6,6 млн. Це на 29,4% менше чистого продажу валюти порівняно з груднем 2024 року.

Надходження міжнародної допомоги та боргові виплати. На рахунки уряду в НБУ надійшло €3 млрд макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Водночас Україна сплатила $535,8 млн за державним боргом, зокрема: $373,3 млн – на обслуговування валютних ОВДП, $85,1 млн – на обслуговування єврооблігацій, $77,2 млн – на погашення боргу перед Світовим банком, $0,2 млн – іншим кредиторам.

Переоцінка фінансових інструментів. Через зміну валютних курсів та ринкової вартості активів резерви зросли на $401,7 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування імпорту на 5,3 місяця.

Контекст

У 2024 році міжнародні резерви України збільшилися до $43,8 млрд завдяки значним валютним надходженням, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та виплати за зовнішніми боргами. Протягом року Україна отримала майже $42 млрд міжнародної фінансової допомоги. Найбільшими донорами стали Європейський Союз ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японія ($4,3 млрд) та Канада ($1,8 млрд). Додатково розміщення валютних ОВДП забезпечило ще $3,5 млрд.

Отримані кошти дозволили Україні покрити понад $10 млрд боргових виплат, включно з розрахунками перед МВФ та виплатами кредиторам за реструктуризацію боргів. Для підтримки стабільності гривні Національний банк здійснив валютні інтервенції на суму $34,8 млрд.

Попри значні витрати на валютному ринку, залучення $17,3 млрд офіційного фінансування в четвертому кварталі дозволило наростити резерви до рекордних $43,8 млрд, що на 20% перевищує мінімально необхідний рівень за композитним критерієм МВФ.