НБУ прогнозує скорочення міжнародних резервів до $40,5 млрд на кінець 2025 року

НБУ прогнозує зменшення міжнародних резервів України з $43,8 млрд до $40,5 млрд до кінця 2025 року, що забезпечить покриття імпорту на 4,9 місяця. У 2026 році резерви можуть скоротитися до $38,5 млрд. Про це йдеться у звіті регулятора.

Деталі

Національний банк прогнозує, що цього року валютний дефіцит серед населення залишатиметься значним, що створюватиме тиск на валютному ринку. Це повʼязано з високим попитом на імпортні товари та валюту через відновлення внутрішнього споживання.

Втім, ситуація поступово поліпшуватиметься завдяки зростанню інвестицій і залученню боргового капіталу, прогнозує НБУ. Збільшення експортної виручки, спричинене підвищенням світових цін на зернові культури, сприятиме стабілізації платіжного балансу. Водночас процес стримуватимуть дефіцит робочої сили, жорстка конкуренція на зовнішніх ринках і обмежені виробничі потужності.

На тлі цих змін міжнародна фінансова допомога, яка є ключовим джерелом валютних надходжень, скорочуватиметься, тоді як виплати за зовнішніми боргами зростатимуть. За базовим сценарієм Україна планує залучити $38,4 млрд міжнародного фінансування у 2025 році, а у 2026 та 2027 роках – $25 млрд і $15 млрд відповідно.

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Контекст

У 2024 році міжнародні резерви зросли до $43,8 млрд завдяки значним валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та виплати за зовнішніми боргами.

Протягом 2024 року Україна отримала майже $42 млрд міжнародної фінансової допомоги. Зокрема, понад $17 млрд надійшло від ЄС, $8 млрд – від США, $5,3 млрд – від МВФ, $4,3 млрд – від Японії та $1,8 млрд – від Канади. Додаткове розміщення валютних ОВДП забезпечило ще $3,5 млрд.

Ці кошти дозволили Україні покрити понад $10 млрд виплат за зовнішніми боргами, включно з розрахунками перед МВФ та виплатами кредиторам за реструктуризацію боргів. НБУ здійснив валютні інтервенції на суму $34,8 млрд та збільшив резерви для підтримки стабільності гривні.

У четвертому кварталі 2024 року обсяги офіційного фінансування склали $17,3 млрд. Завдяки цьому, попри значні валютні інтервенції, валові міжнародні резерви на кінець 2024 року зросли до $43,8 млрд, що на 20% перевищує мінімально необхідний рівень за композитним критерієм МВФ.