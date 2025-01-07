Міжнародні резерви України зросли до $43,8 млрд завдяки надходженням від партнерів

У грудні міжнародні резерви України зросли до $43,8 млрд завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку від 7 січня.

Деталі

У грудні на динаміку резервів вплинули кілька ключових чинників.

Основну роль відіграли значні надходження міжнародної фінансової допомоги на рахунки уряду в НБУ, які перевищили $9 млрд. Зокрема $4,4 млрд – макрофінансова допомога від ЄС, $3,9 млрд – кошти Світового банку (включаючи механізм DPL від США, Японії та Великої Британії), $1,08 млрд – від МВФ і $25,9 млн – від інших кредиторів.

Водночас на обслуговування і погашення державного боргу уряд України спрямував лише $132,6 млн. З яких $75,2 млн – Світовому банку, $4,5 млн – ЄБРР, $52,9 млн – іншим міжнародним кредиторам. Додатково сплачено $252 млн МВФ.

Другим важливим чинником стали операції Нацбанку на валютному ринку. У грудні 2024 року НБУ витратив $5,3 млрд на інтервенції. Зокрема, наприкінці минулого місяця регулятор здійснив рекордні інтервенції на міжбанківському ринку, продавши $1,625 млрд – це найбільший обсяг з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Інфографіка: Анастасія Левицька

Контекст

У листопаді 2024 року міжнародні резерви України збільшилися на 9,1%, досягнувши $39,9 млрд. Це стало можливим завдяки значній міжнародній фінансовій підтримці та зменшенню обсягів продажу валюти Нацбанком.

Протягом 2024 року Україна отримала майже $42 млрд міжнародної допомоги: понад $17 млрд від ЄС, понад $8 млрд від США, $5,3 млрд від МВФ, $4,3 млрд від Японії та $1,8 млрд від Канади. Розміщення валютних ОВДП принесло ще $3,5 млрд. Ці кошти дозволили погасити виплати за зовнішніми боргами (понад $10 млрд включно із виплатами МВФ та премій кредиторам за погодження реструктуризації боргу), профінансувати валютні інтервенції НБУ ($34,8 млрд) та збільшити резерви для підтримки курсової стабільності.

У 2025 році Україна очікує $38 млрд міжнародної підтримки. Це дозволить зберегти високий рівень резервів і стійкість валютного ринку, зазначив голова НБУ Андрій Пишний.