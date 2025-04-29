Браковані боєприпаси. Правоохоронці затримали керівників оборонного підприємства

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали керівництво оборонного заводу за постачання ЗСУ понад 120 000 бракованих мінометних снарядів. Про це йдеться у повідомленнях ОГП та СБУ . За даними УП , йдеться про гендиректора заводу Леоніда Шимана та його заступника Олексія Кириченка.

Деталі

Також затримали екскерівника військового представництва Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська, пише видання.

Їм висунули підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 КК України). Слідство встановило, що у 2024 році завод уклав контракт на 11 млрд грн із Агентством оборонних закупівель для виготовлення 120 мм мінометних пострілів.

За версією слідства, під час виробництва злоумисники використовували невідповідний порох і дефектні капсулі-запалювачі, що спричиняло осічки, а також нестандартні метальні заряди.

Керівництво, знаючи про проблеми, не зупинило виробництво, а посадовці приховали дефекти у звітах, щоб здешевити випуск і отримати більший прибуток, повідомили правоохоронці. У результаті ЗСУ отримали 120 000 непридатних снарядів, які довелося відкликати з фронту, що послабило боєздатність війська.

Підозрюваних затримали, вирішується питання запобіжних заходів. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Кадри затримання Фото: СБУ Кадри затримання Фото: СБУ Кадри затримання Фото: СБУ Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У 2024 році в Україні зафіксували затримки та проблеми з якістю поставок зброї для ЗСУ. Зокрема, 26 листопада 2024 року Міноборони повідомило про розслідування щодо неякісних 120-мм мін, поставлених війську. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу з цього приводу.

28 листопада Мінстратегпром уточнило, що з 54 000 мін, які викликали підозри, близько 24 000 підлягають поверненню.