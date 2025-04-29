Браковані боєприпаси. Правоохоронці затримали керівників оборонного підприємства

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали керівництво оборонного заводу за постачання ЗСУ понад 120 000 бракованих мінометних снарядів. Про це йдеться у повідомленнях ОГП та СБУ. За даними УП, йдеться про гендиректора заводу Леоніда Шимана та його заступника Олексія Кириченка.
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Деталі
- Також затримали екскерівника військового представництва Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська, пише видання.
- Їм висунули підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 КК України). Слідство встановило, що у 2024 році завод уклав контракт на 11 млрд грн із Агентством оборонних закупівель для виготовлення 120 мм мінометних пострілів.
- За версією слідства, під час виробництва злоумисники використовували невідповідний порох і дефектні капсулі-запалювачі, що спричиняло осічки, а також нестандартні метальні заряди.
- Керівництво, знаючи про проблеми, не зупинило виробництво, а посадовці приховали дефекти у звітах, щоб здешевити випуск і отримати більший прибуток, повідомили правоохоронці. У результаті ЗСУ отримали 120 000 непридатних снарядів, які довелося відкликати з фронту, що послабило боєздатність війська.
- Підозрюваних затримали, вирішується питання запобіжних заходів. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.
Контекст
У 2024 році в Україні зафіксували затримки та проблеми з якістю поставок зброї для ЗСУ. Зокрема, 26 листопада 2024 року Міноборони повідомило про розслідування щодо неякісних 120-мм мін, поставлених війську. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу з цього приводу.
28 листопада Мінстратегпром уточнило, що з 54 000 мін, які викликали підозри, близько 24 000 підлягають поверненню.
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