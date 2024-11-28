Близько 24 000 неякісних мін повернуть виробнику – Мінстратегпром

З партії в 54 000 мін, щодо яких виникли підозри, на сьогодні підлягає поверненню близько 24 000, йдеться у повідомленні Міністерства стратегічних галузей промисловості 28 листопада. Йдеться про партію мін, на які раніше скаржились військові через їх погану якість: міни розпадалися в руках, не вилітали з міномета або не вибухали.
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Деталі
- Мінстратегпром та Міноборони спільно опрацювали недоліки та провели повторну перевірку останніх партій мін. На підставі скарг бійців, 8 листопада Мінстратегпром видав наказ про проведення перевірки із залученням посадовців Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЦНДІ ЗСУ та СБУ. Після майже двотижневої роботи комісія підтвердила нештатне спрацювання кількох компонентів.
- З 54 000 мін, щодо яких була підозра, приблизно 24 000 підлягають поверненню, що становить менше 1% від загальної кількості продукції цього року. Комісія склала акт, згідно з яким браковані міни будуть замінені, а контроль якості на всіх етапах виробництва буде посилено.
- Міноборони наразі вилучає дефектні вироби, а завод-виробник замінює їх на якісні зразки, йдеться у повідомленні.
Контекст
Після серії скарг та публікацій у ЗМІ Міноборони організувало нараду, відкликало партію з 100 000 мін і ініціювало перевірку заводу-виробника. Виробництво нових мін та їх відправка військовим займуть ще два-три місяці.
26 листопада стало відомо, що військовослужбовці скаржились на міни, які розпадаються в руках, промахуються, не вилітають з міномета або не вибухають. Журналіст Юрій Ніколов повідомив, що була відкликана партія з 100 000 мін, а нові снаряди будуть готові лише через два-три місяці.є
У листопаді 2023 року «Укроборонпром» анонсував виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 мм, а також 120-мм мін за технологією НАТО. Продукція успішно пройшла випробування і виготовляється на потужностях як в Україні, так і у країнах-партнерах, зокрема для зменшення залежності від зовнішніх постачань радянських боєприпасів.
10 листопада «Укроборонпром» підписав угоду з Міжурядовою агенцією оборонної співпраці Чехії (AMOS) про створення спільного оборонного кластеру. Крім того, компанія планує спільно виробляти важке озброєння з шістьма країнами-членами НАТО.
У січні розпочалося серійне виробництво 82-мм осколкових мін на потужностях НАТО. Ці міни, призначені для ураження живої сили на відстані до 4500 м, виготовляються за технологією «Укроборонпрому», але за межами України.
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