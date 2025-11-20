В індустріальному парку «Коростень» на Житомирщині відкрився перший в Україні завод з виробництва біоклею з гороху. Інвестор проєкту – «Коростенський завод МДФ». Біоклей буде використовуватись у процесі виробництва деревʼяних екоплит для будівельної та меблевої галузей. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.