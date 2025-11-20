В індустріальному парку «Коростень» на Житомирщині відкрився перший в Україні завод з виробництва біоклею з гороху. Інвестор проєкту – «Коростенський завод МДФ». Біоклей буде використовуватись у процесі виробництва деревʼяних екоплит для будівельної та меблевої галузей. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Проєктна потужність нового заводу – 3000 т на місяць. На підприємстві планується переробляти близько 1 млн т гороху на рік.
- Ці обсяги більше ніж удвічі перевищують річний урожай гороху в Україні у 2024 році (465 000 т), тому поки українські фермери не наростять площі під цю культуру, частково потреби виробництва будуть закриватись за рахунок імпортних поставок з Угорщини та Польщі, розповів Кисилевський.
- Зараз «Коростенський завод МДФ» веде консультації з фермерами Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей про розширення посівних площ та довгострокові контракти на поставку гороху.
- Планові обсяги виробництва – 20 000 кубометрів екоплити на місяць. Одночасно таке саме підприємство компанія «Коростенський завод МДФ» будує в індустріальному парку «БФ Термінал» (Закарпатська область).
- 90% екоплит планується експортувати. Компанія заявляє, що продукція відповідає регламенту ЄС 2023/1464, який з 06.08.2026 посилює вимоги до вмісту формальдегіду у клейових сумішах для виробників плит МДФ та ХДФ.
- Загальний обсяг інвестицій у запуск виробництва біоклею та екоплит склав €40 млн. Для реалізації проєкту інвестор скористався можливістю імпортувати обладнання без сплати ПДВ, яку законодавство передбачає для учасників індустріальних парків.
Контекст
Індустріальний парк «Коростень» має площу 42,2 га. Він обʼєднує кластер підприємств деревообробної промисловості, серед яких «Українська холдингова лісопильна компанія», «Резалт Еко», «Коростенський завод «МДФ», «БФ «Інжинірінг», «БФ проєкт».
У 2024 році ІП «Коростень» в рамках державного проєкту розвитку інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування 50% на 50% отримав від держави 83,5 млн грн для будівництва під’їзної дороги.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.