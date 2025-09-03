Львівський завод «Електронмаш» презентував новий електробус «Електрон Е181» із компактною довжиною 10,2 метра. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, координатор політики «Зроблено в Україні» Дмитро Кисилевський 3 вересня.

Деталі

Модель розрахована на 90 пасажирів, має 30 сидячих місць, зокрема одне для людини з інвалідністю. Електробус забезпечує пробіг 300-350 км на одному заряді, який триває до 5 годин. Завдяки режиму рекуперації під час гальмування частина енергії повертається до акумуляторів.

Проєкт реалізовано в межах політики «Зроблено в Україні», яка передбачає вимоги до локалізації під час державних закупівель. Електробус внесено до реєстру техніки, при купівлі якої держава компенсує 15% вартості.

Рівень локалізації моделі перевищує 40%. За словами нардепа, у виробництві задіяно понад 250 українських компаній з усіх регіонів, що створює тисячі робочих місць.

Контекст

За сім місяців дії програми, розпочатої у грудні, в Україні придбано 127 одиниць техніки, включаючи колісну, будівельну, спеціальну, а також ліфти та енергетичне обладнання, на загальну суму понад 465 млн грн (з ПДВ), повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Програма, запроваджена у вересні 2024 року в межах політики «Зроблено в Україні», передбачає компенсацію 15% вартості (без ПДВ) для техніки з локалізацією щонайменше 40%.

Виробники можуть взяти участь, подавши електронну заявку на сайті Мінекономіки разом із документами, що підтверджують рівень локалізації, калькуляцію собівартості та частку витрат на оплату праці. Після перевірки техніка додається до переліку.

На сьогодні до реєстру включено понад 560 найменувань техніки від 27 українських виробників.