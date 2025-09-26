У Львові в муніципальному індустріальному парку «Формація» новий завод USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Деталі

Потужність виробництва – 200 000 кв. м. сендвіч-панелей на місяць.

Підприємство займає площу 7200 кв. м. На ній, крім виробничих корпусів, розташовані склади сировини та готової продукції.

Всю енергетичну, транспорту та іншу інфраструктуру для нового заводу забезпечив індустріальний парк, який розвиває девелоперська компанія Alterra Group.

Контекст

USP Panels – український виробник сендвіч-панелей, який спеціалізується на виробництві стінових і покрівельних панелей з різними наповнювачами, такими як пінополіуретан (PUR/PIR), мінеральна вата та пінополістирол. Основне виробництво знаходиться у Тернополі.

ТОВ «ЮСП Панель» зареєстроване у 2006 році. Бенефіціарний власник – Андрій Поріцький. Виторг компанії за підсумками 2024 року перевищив 589 млн грн, чистий прибуток – 6,5 млн грн, свідчать дані в YouControl.

Індустріальний парк «Формація», крім заводу USP Panels, вже має й кілька інших резидентів, які будують нові виробництва та логістику. Зокрема, це «Пожмашина» – виробник пожежної та спеціальної техніки, Family Gold Masters – ювелірна компанія, Dodo Socks – бренд оригінальних шкарпеток та інші.

Перша черга індустріального парку, що охоплює 22 000 кв. м виробничих площ, була введена в експлуатацію у вересні 2025 року. До кінця року планується запустити ще 11 тис. кв. м. Завершення всіх етапів будівництва очікується до 2028 року.