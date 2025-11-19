Жодних обшуків в офісах Групи «Нафтогаз» не проводиться. Поширена 19 листопада деякими медіа інформація не відповідає дійсності. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

«Група «Нафтогаз» максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії», – йдеться у повідомленні.

У разі встановлення порушень – будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників, наголосила компанія.

Контекст

Як повідомила раніше Економічна правда з посиланням на джерела, зранку детективи НАБУ прийшли з обшуками до нового директора з безпеки групи «Нафтогаз» Віталія Бровка. За даними співрозмовників видання, слідчі дії нібито проводились в центрі Києва.