Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Нафтогаз» спростував інформацію про обшуки в компанії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Жодних обшуків в офісах Групи «Нафтогаз» не проводиться. Поширена 19 листопада деякими медіа інформація не відповідає дійсності. Про це повідомила пресслужба компанії.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

 Деталі

  • «Група «Нафтогаз» максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії», – йдеться у повідомленні.
  • У разі встановлення порушень – будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників, наголосила компанія.

Контекст

Як повідомила раніше Економічна правда з посиланням на джерела, зранку детективи НАБУ прийшли з обшуками до нового директора з безпеки групи «Нафтогаз» Віталія Бровка. За даними співрозмовників видання, слідчі дії нібито проводились в центрі Києва.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні