Кабінет Міністрів ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 18 листопада.
Деталі
- Контракти чинного складу наглядової ради «Нафтогазу» спливають у січні, нагадала премʼєрка. «Відповідно конкурс запускаємо вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи», – йдеться у повідомленні Свириденко у соцмережах.
- Очікується, що новий склад наглядової ради «Нафтогазу» буде сформований до 20 січня 2026 року.
Контекст
10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, міністри та працівники «Енергоатому». Хроніка подій – тут.
13 листопада Свириденко оголосила про початок комплексного аудиту всіх державних компаній України з особливим фокусом на енергетичному секторі.
16 листопада прем’єр-міністерка повідомила, що Кабмін готує рішення про оновлення складу низки державних органів: НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Держенергонагляду та Фонду державного майна.
17 листопада Кабмін затвердив план дій з оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.
