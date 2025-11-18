Прослухати матеріал
Цього тижня парламент із великою ймовірністю не буде голосувати за один із ключових законопроєктів року – Бюджет на 2026-й. Ключова причина – політична криза в парламенті, спричинена розслідуванням НАБУ про масштабну корупцію в енергетиці та можливою причетністю до цього чинних міністрів та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча. Депутати обурені скандалом на високому рівні, розповідають троє співрозмовників у парламенті. Деякі хочуть перезавантаження команди Офісу президента. Чи є на це шанси?
Голосування за Бюджет на наступний рік перенесено щонайменше на два тижні – до початку грудня, кажуть троє співрозмовників Forbes Ukraine серед депутатів із фінансово-економічного блоку Верховної Ради та з партії «Слуга народу». Наразі для ухвалення законопроєкту не вистачає близько 70 голосів, стверджують троє парламентарів із фінансово-економічного блоку.
Ключова причина – загострення політичної кризи в парламенті через розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) щодо ймовірного виведення з державного «Енергоатому» $100 млн.
