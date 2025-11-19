Фінська телекомунікаційна компанія Nokia робить ставку на бум штучного інтелекту, продаючи сегменти бізнесу, що відстають, і реорганізовуючи чотири наявні підрозділи в два основні – мобільні мережі та мережеву інфраструктуру. Про це пише Bloomberg 19 листопада.

Деталі

Основою підрозділу мережевої інфраструктури стане бізнес компанії в галузі оптичних мереж – саме оптоволоконні з’єднання Nokia постачають величезні обсяги даних, необхідні для роботи центрів обробки даних штучного інтелекту. Підрозділ мобільних мереж об’єднає традиційний бізнес із постачання базового обладнання для стільникового зв’язку.

Реструктуризація набуде чинності з січня 2026 року і, за словами генерального директора Джастіна Отара, забезпечить двозначне зростання операційного прибутку в найближчі роки. Отар заявив, що до 2028 року Nokia розраховує отримувати річний операційний прибуток у діапазоні €2,7–€3,2 млрд.

«Ми переорієнтовуємо компанію туди, де бачимо реальні можливості, – зазначив Отар. – Ми подвоюємо ставку на роль зосередженого постачальника інфраструктури зв’язку. Неможливо виграти на ринку зв’язку, не вигравши на ринку штучного інтелекту».

Клієнти зі сфери ШІ та хмарних технологій у третьому кварталі вже забезпечили 6% чистих продажів Nokia, і керівництво компанії називає цей напрямок «найбільшою можливістю» для бізнесу.

Підрозділ мережевої інфраструктури й надалі очолюватиме Девід Герд. До складу підрозділу мобільних мереж увійде також прибутковий бізнес Nokia Technologies (патенти), який з 1 січня буде передано з корпоративного центру. Тимчасово, після відходу Томмі Уйтто, мобільні мережі очолить сам Джастін Отар. Керівник підрозділу хмарних і мережевих сервісів Рагхав Сахгал стане головним директором із роботи з клієнтами (chief customer officer).

Отар очікує зростання продажів оптичного обладнання технологічним гігантам, а також подальшого розвитку бізнесу IP-маршрутизації та комутації. Водночас бізнес мобільних мереж він характеризує як «стабільний, але плаский» і має намір переорієнтувати його на підтримку ШІ.

Оборонний напрямок залишиться окремим підрозділом-«інкубатором» і не стане основним джерелом доходу.

Компанія також планує позбутися чотирьох невеликих низькорентабельних активів, зокрема бізнесу фіксованого бездротового доступу 5G (Fixed Wireless Access) і мікрохвильового зв’язку.

На торгах у Гельсінкі в середу акції Nokia дешевшали на 3,8–5,5%, продовживши падіння п’ятий день поспіль.

Контекст

Нещодавно Nokia уклала угоду на $1 млрд із Nvidia Corp. – найціннішою компанією світу, яка отримала 3% акцій фінської компанії. Минулого року Nokia придбала Infinera Corp., щоб розширити лінійку мережевих продуктів для ЦОДів ШІ, а також найняла екс-посла Фінляндії в США для просування рішень оборонного зв’язку перед урядами.