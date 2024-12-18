GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia. Компанія розроблятиме додатки для бізнесу за допомогою 5G

Третій із найбільших IT-роботодавців України компанія GlobalLogic оголосила про партнерство з японською Nokia. Компанія займеться впровадженням технологій 5G та 4G для створення додатків для бізнесу, йдеться у пресрелізі компанії. Угода має розширити екосистему АРІ, яку Nokia будує з операторами, розробниками ПЗ і гіперскейлерами.

Деталі

GlobalLogic цікавить платформа Network as Code від Nokia. За її допомогою компанія планує розробляти 5G-рішення та застосунки для автомобільного, промислового та фінансового секторів.

Основні напрями: підвищення операційної ефективності, запобігання шахрайству, покращення клієнтського досвіду та пошук нових джерел доходу. Очікується, що ці розробки сприятимуть подальшому впровадженню технологій у різних галузях.

Пряма мова

«Платформа Network as Code обʼєднує телекомунікаційні мережі, системних інтеграторів та розробників по всьому світу, що дозволяє підприємствам ефективніше використовувати мережеві технології. GlobalLogic має досвід роботи з 5G і допомагає компаніям інтегрувати мережу та монетизувати інвестиції в приватні мережі, зокрема й в Україні», – коментує Андрій Яворський, старший віцепрезидент зі стратегії та технологій у GlobalLogic.

Контекст

Попит на приватні 5G-мережі швидко зростає: у 2023 році вони складали лише 5% IoT-мереж, однак до 2030 року їхня частка може зрости до 13%. Причинами цього є потреби бізнесу у стабільному зʼєднанні та обробці великих обсягів даних. Наприклад, для промислових обʼєктів із тисячами датчиків, які забезпечують безпеку та моніторинг, 5G є критично необхідним завдяки своїй надійності та швидкості.

5G уже функціонує у понад 90 країнах світу. ЄС прагне до 2025 року забезпечити цією технологією всі міста та основні транспортні артерії. Україна, у свою чергу, адаптує розподіл радіочастот до європейських стандартів. У листопаді уряд ухвалив зміни для запуску пілотного проєкту з 5G, що стане важливим кроком до повноцінного впровадження технології в Україні та частиною стратегії розвитку телекомунікацій до 2030 року.

5G, що у 10 разів швидша за 4G, відкриває можливості для автоматизації виробництв, впровадження телемедицини, розвитку розумних міст і зниження заторів через аналіз транспортного потоку. Технологія також сприяє вдосконаленню VR і AR, створюючи нові способи взаємодії та досвіду.