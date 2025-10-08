Російські війська атакували завод із виробництва хумусу Yofi, через що підприємство тимчасово припинило поставки своєї продукції. Про це повідомила пресслужба компанії на офіційній сторінці в Instagram.

Деталі

«На щастя, ніхто не постраждав – усі встигли евакуюватися за 20 хвилин до удару. Однак виробничі потужності зазнали значних пошкоджень, що змусило нас тимчасово зупинити поставки», – зазначили в повідомленні.

У Yofi додали, що вже розпочали відновлення виробництва і планують повернутися до поставок протягом найближчого місяця.

Контекст

Yofi! – український виробник хумусу, що займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні. Виробничі потужності компанії розташовані в Києві на площі 2000 м², обладнані трьома сучасними виробничо-фасувальними лініями від українських, італійських та ізраїльських виробників.

Щорічно Yofi! виготовляє 1200 тонн продукції, включаючи 35 найменувань: різні види хумусу, фалафель та баклажанову закуску бабагануш. Продукція продається в понад 1000 магазинів по Україні, зокрема в мережах «Сільпо», «Ашан», «Метро», «Велика Кишеня», Novus, АТБ, а також постачається до готелів Hilton, Fairmont та на заправки SOCAR. Компанія виробляє продукцію під Private Label для «Ашану», WINETIME та METRO.

Виторг GoodFoods Company (юридична особа бренду Yofi!) у 2023 році склав 110,4 млн грн, а у 2024 році зріс до майже 160 млн грн, такі дані наводить YouControl.