«Портфель на майже пів мільярда доларів». Які проєкти Свириденко презентувала бізнесу Саудівської Аравії

Україна представила інвестиційні проєкти для приватного сектору Саудівської Аравії загальним обсягом $500 млн. Зокрема, йдеться про проєкти з приватизації Ocean Plaza, готелю «Президент», «Одеського припортового заводу» та проєкти в енергетиці та агросекторі. Про це Forbes Ukraine розповіла перша віцепрем’єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко за результатами робочої до Ер-Ріяду 16-17 лютого.

Деталі

В Саудівській Аравії вдалося зібрати близько сотні компаній, серед яких енергетична Acwa Power, найбільший банк країни Saudi National Bank, Zamil Group , Alfanar, яка працює в секторі енергетики, агровиробник SALIC тощо. За словами Свириденко, частина із них зацікавлена у роботі в Україні.

, Alfanar, яка працює в секторі енергетики, агровиробник SALIC тощо. За словами Свириденко, частина із них зацікавлена у роботі в Україні. Український уряд представив проєкти з приватизації. «Це портфель на майже пів мільярда доларів, пояснює Свириденко. Серед них – «Сумихімпром», Ocean Plaza, готель «Президент», «Одеський припортовий завод» та інші проєкти у агросекторі, енергетиці, інфраструктурі.

Бізнес Саудівській Аравії цікавиться українським агросектором, зазначила Свириденко. У 2024 році експорт сільськогосподарської продукції сягнув $24,7 млрд. Це 59% від загального торішнього експорту, додала міністерка економіки. «Переконуємо місцевий бізнес зробити наступний крок та більш активно інвестувати в переробку», – сказала Свириденко.

Відбулася зустріч із FAS Energy and Infrastructure, які інвестують у відновлювальну енергетику і зацікавлені у розширенні присутності. А компанія ACWA Power розглядають Україну, як потенційний новий ринок для роботи.

Контекст

У неділю, 16-го лютого, пройшов робочий візит української урядової делегації в Саудівську Аравію. Мета – зміцнення економічних звʼязків між країнами.

Окрім Свириденко у зустрічі брали участь міністр аграрної політики Віталій Коваль, перша заступниці Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олексій Соболев та в. о Голови Фонду державного майна Іванна Смачило.

Уряди України та Обʼєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) 17 лютого підписали угоду про спрощення торгівлі між країнами. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки, повідомила пресслужба Мінекономіки.

За 11 місяців 2024 року товарообіг між Україною та ОАЕ становив $415 млн. Експорт України до ОАЕ становив $266,8 млн, а імпорт – $148,2 млн. Основні категорії експорту України до ОАЕ: олія та жири – $48,6 млн, м’ясо та їстівні субпродукти – $45 млн, зернові культури – $15,3 млн, металопродукція – $13,6 млн.

Основні категорії імпорту з ОАЕ: мінеральне паливо – $69,9 млн, пристрої для зберігання інформації – $16,8 млн, хімічні сполуки – $11,5 млн, полімерні матеріали – $9 млн.