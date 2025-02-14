Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії, але зустрічі з РФ і США незаплановані

Президент Володимир Зеленський анонсував візити на Cередній Схід, зокрема, він відвідає ОАЕ, Саудівську Аравію, проте зустрічей із Росією і США там не буде. Про це він заявив журналістам на Мюнхенській безпековій конференції. Раніше Дональд Трамп назвав цю країну як можливий майданчик для першої зустрічі з Володимиром Путіним.

Ключові факти

Зеленський повідомив, що вирушить до Обʼєднаних Арабських Еміратів із першою леді для обговорення гуманітарної програми та обміну полоненими.

За його словами, одразу після цього запланований візит до Саудівської Аравії для обговорення цих самих питань і партнерства з країною.

«Я не зустрічатимусь із росіянами, але не зустрічатимусь і з американцями. Це просто мій офіційний візит до країни, бо мене запросили», – додав він.

Також він вирушить до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом.

Зеленський знову наголосив, що не хоче вести переговори з Росією до перемовин зі США і Європою.

«Порядок зустрічей такий: спочатку США і Європа, потім РФ. Ми це підтримуємо», – наголосив він.

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Після цих розмов Трамп припустив, що зустріч із президентом РФ може відбутися в Саудівській Аравії.

13 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США введуть проти Москви санкції і, можливо, вживатимуть військових заходів, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність.