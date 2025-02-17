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Україна не визнаватиме результати перемовин США і РФ у Саудівській Аравії – Зеленський

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України, повідомив президент Володимир Зеленський, пише «Інтерфакс-Україна» 17 лютого. Зустріч між американською та російською делегаціями відбудеться в Ер-Ріяд 18 лютого.

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Ключові факти

  • Президент вважає, що у цих перемовинах є двосторонній трек, «і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання». Зеленський додав, що про це говорили і раніше, однак лише тепер «стали публічно говорити».

Ключова цитата

  • «Україна не братиме участі. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України такими, які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати», – сказав Зеленський.
  • За словам президента, його офіційний візит до Саудівської Аравії, який відбудеться 18 лютого «не має ніякого звʼязку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників США і Росії».
  • Президент повідомив, що під час свого візиту поставить питання про зниження цін на нафту і вважає, що це може зробити президент США Дональд Трамп.
  • «Я не знаю, кому може вдатись знизити ціни. Вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший в цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що якщо він поставив ціль, він зможе», — додав Зеленський.

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. 

Після цих телефонних розмов Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним в Саудівській Аравії.

14 лютого Зеленський анонсував візити на Cередній Схід, зокрема, він планував відвідати ОАЕ і Саудівську Аравію, проте зустрічі із Росією і США там не заплановані.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков і голова МЗС Сергій Лавров 17 лютого вилетять в Ер-Ріяд для зустрічі з делегацією США. У Кремлі повідомили, що переговори будуть присвячені «відновленню всього комплексу російсько-американських відносин», а також «підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання та організації зустрічі двох президентів».

За даними джерел NBC News, США планують провести окремі переговори з представниками Росії та України перед можливими спільними переговорами.

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