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Україна та ОАЕ підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Що вона передбачає

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Президент Володимир Зеленський і президентом ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян. Абу-Дабі, 17 лютого 2025 року /Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський і президентом ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян. Абу-Дабі, 17 лютого 2025 року Фото Офіс президента України

Уряди України та Обʼєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) 17 лютого підписали угоду про спрощення торгівлі між країнами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом в ОАЕ. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки, повідомила пресслужба Мінекономіки. Документ з боку України підписала перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Деталі

  • Підписана важливу економічна угода, яка «максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів», зазначив Зеленський. За його словами, українським компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ.
  • Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн. Українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній. 
  • За оцінками Мінекономіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році становило $51,5 млн. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%, підрахували в Мінекономіки. 
Україна та ОАЕ підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Що вона передбачає /Фото 1

Документ підписали Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр з питань міжнародної торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зеюді. Фото: пресслужба Мінекономіки

  • Угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послуги, інвестиції та цифрову економіку. Українські компанії отримають: спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону; передбачувані умови торгівлі; усунення бар’єрів для експорту та інвестування.
  • Мінекономіки очікує зростання українського експорту у ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії. Прогнозується зростання експорту металів та рослинної олії.
  • Сторони домовились про створення Ради з інвестицій Україна-ОАЕ, яка сприятиме збільшенню капіталовкладень та усуненню бар’єрів для бізнесу. Планується створення Комітету з питань малого і середнього бізнесу.
  • ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%, що дозволить підприємцям реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в окремих секторах – поступово до 100% (зокрема у сфері комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров’я та бухгалтерського обліку). 
  • Водночас у вільних економічних зонах українські компанії зможуть володіти бізнесом на 100%, що є важливим кроком для розвитку українського бізнесу в цьому регіоні, йдеться у повідомленні Мінекономіки.
  • Угода передбачає скасування мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.

Контекст

За 11 місяців 2024 року товарообіг між Україною та ОАЕ становив $415 млн. Експорт України до ОАЕ становив $266,8 млн, а імпорт – $148,2 млн. Основні категорії експорту України до ОАЕ: олія та жири – $48,6 млн, м’ясо та їстівні субпродукти – $45 млн, зернові культури – $15,3 млн, металопродукція – $13,6 млн. 

Основні категорії імпорту з ОАЕ: мінеральне паливо – $69,9 млн, пристрої для зберігання інформації – $16,8 млн, хімічні сполуки – $11,5 млн, полімерні матеріали – $9 млн.

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