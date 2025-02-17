Україна та ОАЕ підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Що вона передбачає

Уряди України та Обʼєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) 17 лютого підписали угоду про спрощення торгівлі між країнами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом в ОАЕ. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки, повідомила пресслужба Мінекономіки. Документ з боку України підписала перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.