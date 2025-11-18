Пожежу на газовому танкері, що виникла після нічної атаки на порт Ізмаїл у ніч з 16 на 17 листопада, ліквідовано. Про це повідомила Адміністрація морських портів України 18 листопада.
Деталі
- «Оперативний штаб продовжує роботу. Фахівці оцінюють стан обʼєкта та визначають подальші кроки реагування», – йдеться в повідомленні.
- Наголошується, що ситуація контрольована.
- Одночасно в порту тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу та повноцінного відновлення роботи інфраструктури.
Контекст
У понеділок, 17 листопада, у порту Ізмаїл сталася пожежа на турецькому танкері, завантаженому зрідженим природним газом, після атаки російських безпілотників. Влада Румунії провела евакуацію мешканців сіл Плауру та Чаталхій у повіті Тулча. Екіпаж судна, що перебував під прапором Туреччини, з 16 осіб, не постраждав.
