Пожежу на газовому танкері, що виникла після нічної атаки на порт Ізмаїл у ніч з 16 на 17 листопада, ліквідовано. Про це повідомила Адміністрація морських портів України 18 листопада.

Деталі

«Оперативний штаб продовжує роботу. Фахівці оцінюють стан обʼєкта та визначають подальші кроки реагування», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ситуація контрольована.

Одночасно в порту тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу та повноцінного відновлення роботи інфраструктури.

Контекст

У понеділок, 17 листопада, у порту Ізмаїл сталася пожежа на турецькому танкері, завантаженому зрідженим природним газом, після атаки російських безпілотників. Влада Румунії провела евакуацію мешканців сіл Плауру та Чаталхій у повіті Тулча. Екіпаж судна, що перебував під прапором Туреччини, з 16 осіб, не постраждав.