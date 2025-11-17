У понеділок, 17 листопада, у порту Ізмаїл сталася пожежа на турецькому танкері, завантаженому зрідженим природним газом, після атаки російських безпілотників. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Після нічної російської атаки на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу, розміщене на борту цивільного судна під прапором Туреччини.

На місці пригоди працює оперативний штаб. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС, зокрема команди, оснащені роботизованими комплексами, а також усі необхідні допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців, зазначили у відомстві. За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає.

За даними Департаменту з надзвичайних ситуацій Румунії, через близькість до румунського берега та небезпечний характер вантажу влада ухвалила рішення про превентивну евакуацію людей і тварин до усунення будь-якого ризику для населення. У Плауру, розташованому навпроти українського Ізмаїла, евакуйовано 15 осіб, а в Чаталхії розглядається питання тимчасового переселення всіх 250 мешканців.

Екіпаж судна, що перебував під прапором Туреччини, з 16 осіб, не постраждав, повідомляє судноплавне видання Deniz Haber. Як пише Digi24, на палаючому судні – 4000 т скрапленого газу.

Контекст

В Одеській області під час атаки було пошкоджено об’єкти енергетичної та портової інфраструктури, а також кілька цивільних суден. Відомо, що пошкоджено три порожні баржі, які належать ізмаїльському порту та Адміністрації морських портів України, та два понтони. Ушкоджень зазнало ще судно під прапором України, пожежу на якому самостійно загасив екіпаж. Постраждала одна людина.

У ніч на 17 листопада ворог здійснив атаку двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області (РФ), а також 128 ударними БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронами інших типів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Запуски здійснювали з напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (ТОТ АР Крим); приблизно 80 з них – «Шахеди».

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 9:00, протиповітряна оборона знищила/придушила 91 ворожий БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронів інших типів у північних, південних і східних регіонах країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БПЛА у 15 локаціях, а також двох балістичних ракет у двох локаціях.