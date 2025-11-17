Росія вдарила безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини в ніч на 17 листопада. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Деталі

Через атаку пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. В одному з портів перебої з електропостачанням – фахівці вже працюють над його відновленням, зазначив Кулеба.

Він додав, що обійшлося без постраждалих. Над наслідками атаки працюють профільні служби.

Також, внаслідок обстрілів критичної інфраструктури Донеччини близько 30 000 абонентів залишилися без водопостачання, ще близько 20 000 – без тепла. Тривають відновлювальні роботи.

Внаслідок ракетних ударів по житлових будинках у Балаклії на Харківщині загинуло троє людей. Ще 10 людей постраждали. РФ вдарила по енергетичних обʼєктах області, додав міністр.

На Дніпропетровщині удари БПЛА пошкодили залізничну інфраструктуру, обійшлося без постраждалих, додав Кулеба.

Наслідки атак Фото: Олексій Кулеба

Контекст

У ніч на 17 листопада ворог здійснив атаку двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області (РФ), а також 128 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами інших типів, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Запуски проводилися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (ТОТ АР Крим); близько 80 з них – «шахеди».

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона знищила/придушила 91 ворожий БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів у північних, південних і східних регіонах країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БПЛА у 15 локаціях, а також двох балістичних ракет у 2 локаціях.