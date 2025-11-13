Понад тисяча працівників Starbucks розпочали безстроковий страйк у день найбільших продажів компанії – «Red Cup Day». Вони вимагають вищої оплати, стабільних годин роботи та припинення порушень трудових прав, пише CNBC .

Деталі

Профспілка Starbucks Workers United у четвер організувала страйк у щонайменше 40 містах, який охопив понад 65 кав’ярень і більше тисячі бариста. Акція збіглася з «Red Cup Day» – традиційним днем старту святкового сезону продажів у мережі.

– традиційним днем старту святкового сезону продажів у мережі. Протест відбувається після того, як зірвалися переговори між працівниками і компанією про колективний договір.

Профспілка, що представляє понад 12 000 працівників більш ніж 550 кав’ярень, наполягає на підвищенні зарплат, кращих графіках роботи та розв’язанні сотень справ щодо порушення трудових прав. Starbucks стверджує, що профспілка фактично представляє близько 9500 працівників і лише 4% персоналу компанії.

За словами речниці профспілки Мішель Айзен, «No contract, no coffee» – це не просто гасло, а обіцянка зупинити бізнес Starbucks, доки компанія не погодиться на справедливі умови. Працівники попереджають, що страйк може стати «найбільшим і найдовшим» в історії компанії.

Starbucks у відповідь заявила, що забезпечить роботу майже 18 000 власних і франчайзингових кав’ярень у святковий сезон. Представниця компанії Джейсі Андерсон наголосила, що Starbucks пропонує «найкращу роботу в роздрібній торгівлі» – понад $30 на годину з урахуванням пільг. У компанії кажуть, що готові повернутися до переговорів, якщо профспілка також проявить ініціативу.

Контекст

Starbucks Workers United почала кампанію за створення профспілок у 2021 році, і відтоді понад 550 кав’ярень приєдналися до руху. Компанія неодноразово критикували за спроби перешкодити профспілковій активності. Поточний страйк може стати тестом для нового CEO Starbucks Браяна Нікола, який прагне відновити зростання бізнесу у США після двох років падіння продажів.

За останній квартал (завершився 30 вересня 2025 року) виторг Starbucks скоротився на 68% – до $133,1 млн у порівнянні з $425,2 млн за аналогічний період минулого року. Одна із причин – зростання витрат на реструктуризацію.

У вересні цього року Starbucks Corp. оголосила про масштабну реструктуризацію вартістю $1 млрд, у рамках якої планується закриття частини магазинів у США та Канаді та скорочення 900 робочих місць. Після оптимізації мережі компанія має намір збільшити кількість керованих магазинів та оновити ще 1000 ресторанів по всьому світу.