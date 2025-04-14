Закупка ППО Patriot, переговори з РФ, невизначеність партнерів. Головне з інтерв’ю Зеленського CBS News

Президент Володимир Зеленський занепокоєний поширенням російських наративів у США та закликав президента Дональда Трампа відвідати Україну, щоб на власні очі переконатися в реаліях війни. В інтерв’ю 60 Minutes на CBS News Зеленський розповів про майбутні переговори з Росією, гарантії безпеки та невизначеність партнерів. Forbes Ukraine вибрав головне.