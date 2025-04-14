Закупка ППО Patriot, переговори з РФ, невизначеність партнерів. Головне з інтерв’ю Зеленського CBS News

Президент Володимир Зеленський занепокоєний поширенням російських наративів у США та закликав президента Дональда Трампа відвідати Україну, щоб на власні очі переконатися в реаліях війни. В інтерв’ю 60 Minutes на CBS News Зеленський розповів про майбутні переговори з Росією, гарантії безпеки та невизначеність партнерів. Forbes Ukraine вибрав головне.
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Деталі
- Російські наративи у США. Зеленський констатує поширення російських наративів у США, які «змушують українців виправдовуватися за війну, яку вони не починали». «Як можна бачити наші втрати, страждання, знати, що роблять росіяни, і вважати, що вони не агресори? Це свідчить про потужний вплив російської інформаційної політики на Америку, її політику та політиків», – наголосив він. Президент України вважає, що у Вашингтоні відчувається «зміна реальності», яку він не хоче приймати. Зеленський закликав Дональда Трампа відвідати Україну, щоб зрозуміти масштаби війни: «Приїжджайте, подивіться на цивільних, воїнів, зруйновані лікарні, загиблих дітей – і тоді плануймо, як завершити війну».
- Невизначеність партнерів і тиск на Україну. Зеленський наголосив, що сьогодні невизначеність партнерів, особливо США, ускладнює ситуацію. «Довга війна стирає деталі, і ця невизначеність лякає більше, ніж сильний ворог. Без Америки втрати – людські й територіальні – будуть більшими», – сказав він. Зеленський критикує підхід США, де тиск чиниться лише на Україну. Америка заморозила військову допомогу й обмін розвідданими, знаючи, як це боляче через російські атаки. Умовою розблокування стало припинення вогню, на що Київ погодився, але Росія продовжила обстріли. «Росіянам запропонували те саме, але нічого не обмежили. Це несправедливо», – наголосив він, додавши, що Путін не прагне миру.
- Справедливий мир. Наша ціль незмінна – справедливий мир. На початку війни було чітко: є добро, є зло, ми знали, хто з нами. Путінська брехня про «неокупацію» була очевидною. Сьогодні наша армія сильніша, але тривалий конфлікт виснажує. «Ми не довіряємо Путіну. Війна закінчиться, але важливо, щоб це було на наших умовах», – наголосив Зеленський.
- Переговори з РФ. Україна досягне дипломатичного вирішення війни, у майбутньому будуть різні формати перемовин, сказав Зеленський. «Вони будуть різні – як тристоронні, так і двосторонні. Будуть різні формати. Ми досягнемо дипломатичного вирішення цієї війни. Тому що Путін не може нас окупувати. А в нас не вистачає сил, щоб звільнити все», – сказав Зеленський. Він наголосив, що Україна не визнаватиме свої тимчасово окуповані території російськими.
- Закупка ППО. Україні бракує систем протиповітряної оборони, наголосив Зеленський. «Ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста. Це $15 млрд. Ми готові заплатити ці $15 млрд. Ми знайдемо ці гроші», – сказав президент. Він заявив, що просив ліцензії на виробництво Patriot і ракет, але США не надають додаткових систем, хоча передають їх іншим країнам.
- Фінансова та військова підтримка. США надали Україні близько $100 млрд, переважно зброєю, та $35 млрд на бюджет. Значна частина коштів залишилася в Європі чи пішла американським компаніям. Європа виділила порівнянну суму. «Це спільна боротьба за цінності, Україна захищає Європу», – наголосив Зеленський.
- Гарантії безпеки. Безпека України – це сильна армія та присутність союзницьких військ після припинення вогню. Україна хотіла б, щоб США були частиною країн, які гарантують безпеку, зокрема це може бути захист неба, заявив президент. «Ми хочемо, щоб Америка була частиною таких країн. Так чи інакше […] Тобто може бути контингент, і Америка може показати, що вони захищають небо. Це може бути ППО і літаки. Не обов‘язково солдати», – сказав Зеленський.
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