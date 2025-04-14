Закупка ПВО Patriot, переговоры с РФ, неопределенность партнеров. Главное из интервью Зеленского CBS News

Президент Владимир Зеленский обеспокоен распространением российских нарративов в США и призвал президента Дональда Трампа посетить Украину, чтобы своими глазами убедиться в реалиях войны. В интервью 60 Minutes на CBS News Зеленский рассказал о предстоящих переговорах с Россией, гарантиях безопасности и неопределенности партнеров. Forbes Ukraine выбрал главное.