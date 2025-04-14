Закупка ПВО Patriot, переговоры с РФ, неопределенность партнеров. Главное из интервью Зеленского CBS News

Президент Владимир Зеленский обеспокоен распространением российских нарративов в США и призвал президента Дональда Трампа посетить Украину, чтобы своими глазами убедиться в реалиях войны. В интервью 60 Minutes на CBS News Зеленский рассказал о предстоящих переговорах с Россией, гарантиях безопасности и неопределенности партнеров. Forbes Ukraine выбрал главное.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Подробности
- Российские нарративы в США. Зеленский констатирует распространение российских нарративов в США, которые «заставляют украинцев оправдываться за войну, которую они не начинали». Как можно видеть наши потери, страдания, знать, что делают россияне, и считать, что они не агрессоры? Это свидетельствует о мощном влиянии российской информационной политики на Америку, ее политику и политиков», – подчеркнул он. Президент Украины считает, что в Вашингтоне чувствуется изменение реальности, которое он не хочет принимать. Зеленский призвал Дональда Трампа посетить Украину, чтобы понять масштабы войны: «Приезжайте, посмотрите на гражданских, воинов, разрушенные больницы, погибших детей – и тогда будем планировать, как завершить войну».
- Неопределенность партнеров и давление на Украину. Зеленский подчеркнул, что сегодня неопределенность партнеров, особенно США, усугубляет ситуацию. «Долгая война стирает детали, и эта неопределенность пугает больше, чем сильный враг. Без Америки потери – человеческие и территориальные – будут больше», – сказал он. Зеленский критикует подход США, где давление оказывается только на Украину. Америка заморозила военную помощь и обмен разведданными, зная, как это больно вследствие российских атак. Условием разблокировки стало прекращение огня, на что Киев согласился, однако Россия продолжила обстрел. «Россиянам предложили то же самое, но ничего не ограничили. Это несправедливо», – подчеркнул он, добавив, что Путин не стремится к миру.
- Справедливый мир. Наша цель неизменна – справедливый мир. В начале войны было ясно: есть добро, есть зло, мы знали, кто с нами. Путинская ложь о «неоккупации» была очевидна. Сегодня наша армия сильнее, но продолжительный конфликт истощает. «Мы не доверяем Путину. Война закончится, но важно, чтобы это было на наших условиях», – подчеркнул Зеленский.
- Переговоры с РФ. Украина достигнет дипломатического решения войны, в будущем будут разные форматы переговоров, сказал Зеленский. «Они будут разные – как трехсторонние, так и двусторонние. Будут разные форматы. Мы достигнем дипломатического решения этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А у нас не хватает сил, чтобы освободить всё», – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что Украина не будет признавать свои временно оккупированные территории российскими.
- Закупка ПВО. Украине не хватает систем противовоздушной обороны, подчеркнул Зеленский. «Мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города. Это $15 млрд. Мы готовы заплатить эти $15 млрд. Мы найдем эти деньги», – сказал президент. Он заявил, что просил лицензии на производство Patriot и ракет, но США не дают дополнительные системы, хотя передают их другим странам.
- Финансовая и военная поддержка. США предоставили Украине около $100 млрд, преимущественно оружием, и $35 млрд в бюджет. Значительная часть осталась в Европе или ушла американским компаниям. Европа выделила сопоставимую сумму. «Это общая борьба за ценности, Украина защищает Европу», – подчеркнул Зеленский.
- Гарантии безопасности. Безопасность Украины – сильная армия и присутствие союзнических войск после прекращения огня. Украина хотела бы, чтобы США были частью стран, обеспечивающих безопасность, в частности это может быть защита неба, заявил президент. «Мы хотим, чтобы Америка была частью таких стран. Так или иначе […] То есть, может быть контингент, и Америка может показать, что они защищают небо. Это могут быть ПВО и самолеты. Не обязательно солдаты», – сказал Зеленский.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.