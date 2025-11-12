П’ятий випуск Forbes Ukraine – корпоративний блокбастер року

Новий випуск журналу Forbes Ukraine виходить особливо масштабним: п’ятий номер стає корпоративним блокбастером, пропонуючи читачам аналітику та історії, що формують сучасний український бізнес.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У центрі уваги – два масштабних дослідження: рейтинг 202 найбільших приватних компаній країни та добірка 25 найефективніших СЕО воєнного часу. Forbes аналізує, хто веде бізнес через складні виклики війни і як українські компанії адаптуються до нових реалій.
У номері також:
Kyivstar на Nasdaq: історія найбільшого телеком-оператора України про вихід на міжнародну біржу.
Турецька експансія Onur Group: як компанія розвиває бізнес від будівництва доріг до медтеху.
Здоров’я бізнесмена: перший гід Forbes місцями відпочинку та відновлення для підприємців.
Перепис населення від Forbes: нові дані про те, скільки нас зараз в Україні.
Закарпаття – новий центр машинобудування: регіон, що стає драйвером промислового розвитку.
Доля топбанкіра: Олександр Писарук залишає «Райффайзен» і відкриває новий етап кар’єри.
П’ятий випуск Forbes – це поєднання аналітики, корпоративних рейтингів та історій успіху, які допомагають бізнесу й інвесторам орієнтуватися у складних реаліях сьогодення.
Журнал уже у продажу – дві масштабні історії та повний аналітичний огляд українського бізнесу в одному випуску.
Замовляйте новий випуск Forbes вже сьогодні. Forbes допомагає бачити нові можливості навіть у складні часи, надихає на власні рішення та стратегічні кроки. Кожна сторінка журналу – інструмент для тих, хто прагне діяти, а не просто спостерігати. Передплатники першими отримають журнал поштою, замовляйте новий номер Forbes Ukraine з безкоштовною доставкою вже зараз.
