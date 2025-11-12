П’ятий випуск Forbes Ukraine – корпоративний блокбастер року

Новий випуск журналу Forbes Ukraine виходить особливо масштабним: п’ятий номер стає корпоративним блокбастером, пропонуючи читачам аналітику та історії, що формують сучасний український бізнес.

У центрі уваги – два масштабних дослідження: рейтинг 202 найбільших приватних компаній країни та добірка 25 найефективніших СЕО воєнного часу. Forbes аналізує, хто веде бізнес через складні виклики війни і як українські компанії адаптуються до нових реалій.

У номері також:

Kyivstar на Nasdaq: історія найбільшого телеком-оператора України про вихід на міжнародну біржу. Турецька експансія Onur Group: як компанія розвиває бізнес від будівництва доріг до медтеху. Здоров’я бізнесмена: перший гід Forbes місцями відпочинку та відновлення для підприємців. Перепис населення від Forbes: нові дані про те, скільки нас зараз в Україні. Закарпаття – новий центр машинобудування: регіон, що стає драйвером промислового розвитку. Доля топбанкіра: Олександр Писарук залишає «Райффайзен» і відкриває новий етап кар’єри.

П’ятий випуск Forbes – це поєднання аналітики, корпоративних рейтингів та історій успіху, які допомагають бізнесу й інвесторам орієнтуватися у складних реаліях сьогодення.

Журнал уже у продажу – дві масштабні історії та повний аналітичний огляд українського бізнесу в одному випуску. Читати більше Згорнути

Замовляйте новий випуск Forbes вже сьогодні. Forbes допомагає бачити нові можливості навіть у складні часи, надихає на власні рішення та стратегічні кроки. Кожна сторінка журналу – інструмент для тих, хто прагне діяти, а не просто спостерігати. Передплатники першими отримають журнал поштою, замовляйте новий номер Forbes Ukraine з безкоштовною доставкою вже зараз.