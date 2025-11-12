Пятый выпуск Forbes Ukraine – корпоративный блокбастер года

Новый выпуск журнала Forbes Ukraine выходит особенно масштабным: пятый номер становится корпоративным блокбастером, предлагая читателям аналитику и истории, формирующие современный украинский бизнес.

В центре внимания – два масштабных исследования: рейтинг 202 крупнейших частных компаний страны и подборка 25 наиболее эффективных СЕО военного времени. Forbes анализирует, кто ведет бизнес, несмотря на сложные вызовы войны, и как украинские компании адаптируются к новым реалиям.

В номере также:

Kyivstar на Nasdaq: история крупнейшего телеком-оператора Украины о выходе на международную биржу. Турецкая экспансия Onur Group: как компания развивает бизнес от строительства дорог до медтеха. Здоровье бизнесмена: первый гид Forbes по местам отдыха и обновления для предпринимателей. Перепись населения Forbes: новые данные о том, сколько нас сейчас в Украине. Закарпатье – новый центр машиностроения: регион, становящийся драйвером промышленного развития. Судьба топ-банкира: Александр Писарук покидает «Райффайзен» и открывает новый этап карьеры.

Пятый выпуск Forbes – это сочетание аналитики, корпоративных рейтингов и историй успеха, которые помогают бизнесу и инвесторам ориентироваться в сложных сегодняшних реалиях.

