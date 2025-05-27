Рада Європейського Союзу 27 травня затвердила регламент щодо створення нового фінансового інструменту «Безпекова ініціатива для Європи» (SAFE). Цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестування в оборонну промисловість країн-членів ЄС. Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

Деталі

SAFE спрямований на фінансування масштабних і термінових інвестицій у Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Його мета – нарощування виробничих потужностей, забезпечення своєчасної наявності оборонного обладнання, усунення прогалин у спроможностях і підвищення загальної обороноздатності ЄС.

Крім того, SAFE сприятиме підтримці України, надаючи її оборонній промисловості можливість брати участь у програмі з самого початку.

Через SAFE ЄС надаватиме до €150 млрд у вигляді довгострокових позик із конкурентними ставками, які розподілятимуться за заявками країн-членів на основі їхніх національних планів. Позики підлягатимуть поверненню країнами-отримувачами.

Фінансування в рамках SAFE охоплюватиме дві категорії оборонної продукції:

Категорія 1: боєприпаси, ракети, артилерійські системи, наземні бойові спроможності та їхні допоміжні системи (включно з екіпіруванням і стрілецькою зброєю), захист критичної інфраструктури, кібербезпека, військова мобільність і протимобільність.

Категорія 2: системи протиповітряної та протиракетної оборони, надводні й підводні морські спроможності, дрони та антидронові системи, стратегічні спроможності (зокрема стратегічне авіаперевезення, дозаправка в повітрі, системи C4ISTAR ), космічні активи й послуги, захист космічних активів, штучний інтелект і засоби радіоелектронної боротьби.

), космічні активи й послуги, захист космічних активів, штучний інтелект і засоби радіоелектронної боротьби. Продукція категорії 2 підлягатиме суворішим умовам, які вимагають від підрядників здатності самостійно розробляти, адаптувати та вдосконалювати конструкцію оборонних продуктів.

Участь України та інших країн. SAFE передбачає співпрацю з третіми країнами. Україна та держави ЄЕЗ-ЄАВТ матимуть статус, аналогічний до країн-членів ЄС, що дозволить їм брати участь у спільних закупівлях і постачати продукцію своєї оборонної промисловості.

Програма також відкрита для країн-кандидатів на вступ до ЄС, потенційних кандидатів і держав із угодами про партнерство у сфері безпеки й оборони, наприклад, Великої Британії. SAFE допускає укладення додаткових двосторонніх або багатосторонніх угод для розширення умов участі таких країн.

Контекст

У березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала ініціативу «Переозброїти Європу», яка передбачає залучення близько €800 млрд для фінансування оборонних потреб Європи та посилення підтримки України. За словами фон дер Ляєн, Європа готова суттєво наростити інвестиції в оборону, щоб протистояти поточним загрозам, підтримати Україну та гарантувати довгострокову безпеку ЄС.

Європейські лідери дедалі більше стурбовані тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа може не забезпечити захист від потенційних атак. Через вторгнення Росії в Україну та побоювання, що країни ЄС можуть стати наступними цілями Москви, держави-члени вже збільшили витрати на оборону більш ніж на 30% за останні три роки. Однак лідери ЄС вважають, що цих зусиль недостатньо.