Єврокомісія представила план на €800 млрд із переозброєння ЄС і підтримки України. Що він передбачає

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план «Переозброїти Європу», який дозволить мобілізувати близько €800 млрд оборонних витрат Європи та допоможе посилити підтримку України, пише «Інтерфакс-Україна» 4 березня.
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Ключові факти
- За словами Ляєн, Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб «відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку».
- «І ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейської Ради, яке пройде у четвер. Ось чому ми сьогодні тут разом. У цьому листі до лідерів я виклала план «Переозброїти Європу», – повідомила президентка Єврокомісії.
- За її словами, запропонований набір пропозицій зосереджується на тому, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал зараз і також протягом більш тривалого періоду часу протягом цього десятиліття.
Новий план містить п’ять пунктів
- Розв’язати використання державного фінансування для оборони на національному рівні. «Ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання. Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту», – пояснила фон дер Ляєн, додавши, що, якщо країни-члени збільшать свої витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько €650 млрд протягом чотирьох років.
- «Новий інструмент», який надасть €150 млрд позик державам-членам для інвестицій в оборону. «Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про пан’європейські сфери можливостей, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер- до військової мобільності. Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом. І, звичайно, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні», – пояснила вона.
- Використання «повноважень бюджету ЄС». «Ми запропонуємо додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону», – анонсувала президентка Єврокомісії.
- Мобілізація приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень.
- Мобілізація приватного капіталу шляхом інвестицій через Європейський інвестиційний банк.
- «Переозброїти Європу» може мобілізувати близько €800 млрд оборонних витрат для безпечної та стійкої Європи», – наголосила очільниця ЄК.
Контекст
Євросоюз планував передати Україні пакет військової допомоги на €20 млрд. Очікувалось, що до нього увійдуть артилерійські боєприпаси, системи ППО, високоточні ракети, безпілотники та інше озброєння. Зусилля щодо поповнення запасів зброї в Україні координуються головним дипломатом блоку, колишньою премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, і спрямовані на те, щоб перевершити попередні європейські зобовʼязання щодо військової допомоги.
Проте, 4 березня стало відомо, що лідери країн Євросоюзу призупиняють розробку нового пакету військової допомоги Україні на €20 млрд через заперечення Угорщини.
6 березня відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради, яке буде присвячене обговоренню війни в Україні та безпеки Європи.
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