Єврокомісія представила план на €800 млрд із переозброєння ЄС і підтримки України. Що він передбачає

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план «Переозброїти Європу», який дозволить мобілізувати близько €800 млрд оборонних витрат Європи та допоможе посилити підтримку України, пише «Інтерфакс-Україна» 4 березня.

Ключові факти

За словами Ляєн, Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб «відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку».

«І ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейської Ради, яке пройде у четвер. Ось чому ми сьогодні тут разом. У цьому листі до лідерів я виклала план «Переозброїти Європу», – повідомила президентка Єврокомісії.

За її словами, запропонований набір пропозицій зосереджується на тому, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал зараз і також протягом більш тривалого періоду часу протягом цього десятиліття.

Новий план містить п’ять пунктів

Розв’язати використання державного фінансування для оборони на національному рівні. «Ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання. Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту», – пояснила фон дер Ляєн, додавши, що, якщо країни-члени збільшать свої витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько €650 млрд протягом чотирьох років. «Новий інструмент», який надасть €150 млрд позик державам-членам для інвестицій в оборону. «Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про пан’європейські сфери можливостей, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер- до військової мобільності. Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом. І, звичайно, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні», – пояснила вона. Використання «повноважень бюджету ЄС». «Ми запропонуємо додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону», – анонсувала президентка Єврокомісії. Мобілізація приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень. Мобілізація приватного капіталу шляхом інвестицій через Європейський інвестиційний банк.

«Переозброїти Європу» може мобілізувати близько €800 млрд оборонних витрат для безпечної та стійкої Європи», – наголосила очільниця ЄК.

Контекст

Євросоюз планував передати Україні пакет військової допомоги на €20 млрд. Очікувалось, що до нього увійдуть артилерійські боєприпаси, системи ППО, високоточні ракети, безпілотники та інше озброєння. Зусилля щодо поповнення запасів зброї в Україні координуються головним дипломатом блоку, колишньою премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, і спрямовані на те, щоб перевершити попередні європейські зобовʼязання щодо військової допомоги.

Проте, 4 березня стало відомо, що лідери країн Євросоюзу призупиняють розробку нового пакету військової допомоги Україні на €20 млрд через заперечення Угорщини.

6 березня відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради, яке буде присвячене обговоренню війни в Україні та безпеки Європи.