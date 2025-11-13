Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg окреслив критичні виклики для України напередодні зими – від загрози російських атак на енергосистему до затримки фінансової допомоги Заходу. Він закликав ЄС дозволити використання заморожених російських активів, розповів про спільне виробництво дронів зі США та визнав складну ситуацію на фронті. Окремо він наголосив, що корупційні розслідування в Україні мають завершитися реальними вироками.

Фінансова підтримка України

Зеленський закликав країни ЄС ухвалити рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні, наголосивши, що без цього українська економіка не зможе витримати наступну фазу війни. «Росія має заплатити за цю війну. І ці гроші допоможуть нам купити більше систем ППО та фінансувати виробництво дронів». Зеленський зазначив, що рішучий сигнал із боку Трампа міг би спонукати європейських лідерів до ухвалення рішення про використання заморожених російських коштів. «У США понад п’ять мільярдів цих активів. Якщо він вирішить використати ці гроші – це допоможе», – сказав Зеленський.

Спільне виробництво зброї зі США

Зеленський розповів, що Україна вже розпочала спільне виробництво перехоплювачів-дронів зі США, назвавши це стратегічним напрямом співпраці, який допоможе компенсувати нестачу боєприпасів і прискорити переозброєння. Цей напрям, за словами президента України, дозволить зменшити залежність від зовнішніх поставок і створити власну промислову базу, здатну підтримувати армію у тривалій війні.

Психологічний тиск Путіна на Європу

Зеленський зазначив, що Кремль проводить кампанію залякування європейських союзників – через порушення повітряного простору НАТО дронами й літаками – аби зменшити їхню готовність передавати Україні системи ППО. Зеленський вважає, що такі дії з боку Путіна мали ефект деморалізації серед європейських урядів, які побоюються втягнення у прямий конфлікт із Росією. «Він їх налякав, і це була його мета. Це було психологічне залякування, без сумніву».

Ситуація на фронті

Зеленський визнав, що ситуація на сході України залишається «дуже складною», особливо в районі міста Покровськ (Донецька область), де тривають запеклі бої. Президент наголосив, що рішення про оборону або відступ ухвалюють військові командири на місцях, а не політики. «Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я підтримаю наших командирів у тому, як вони контролюють ситуацію», – наголосив Зеленський. На його думку, Росія намагається здобути символічну перемогу в Покровську, щоб переконати Трампа, нібито Україна повинна поступитися Донбасом заради миру. «Ми не можемо залишити східну Україну. Люди цього не зрозуміють. І ніхто не гарантує, що Росія не піде далі».

Удари по енергетиці

Росія, за словами Зеленського, свідомо атакує енергосистему України, намагаючись послабити економіку й змусити Київ до поступок перед зимою. «Вони знають, що коли зникне енергетичний фактор, у них не залишиться інших сильних інструментів». Президент пояснив, що Кремль розраховує на масові відключення світла та соціальну втому, аби посилити внутрішній тиск на владу в Україні.

Переговори з Росією і роль Трампа

Зеленський наголосив, що Україна відкрита до дипломатичного треку, якщо Росія справді готова завершити війну, але наразі Кремль не демонструє готовності зменшити свої вимоги. «Якщо вони справді хочуть закінчити війну, треба перейти до дипломатичного треку. Я сказав президенту Трампу, що я відкритий», – зазначив Зеленський. За його словами, після саміту Трампа й Путіна в Алясці переговори фактично зупинилися, оскільки США дійшли висновку, що Москва не готова відступити від своїх «максималістських вимог». Попри це, Зеленський вважає, що саме Трамп має унікальний вплив на Путіна: «Вони не поважають закон, але поважають Сполучені Штати і президента Трампа. Він може підштовхнути Путіна до переговорів».

Справа Міндіча та «Енергоатома»

У тексті інтервʼю зазначено: «Президент повідомив Bloomberg, що не розмовляв з Міндічем з моменту оголошення про розслідування корупції». Зеленський наголосив, що підтримує повне розслідування корупційних схем, пов’язаних із енергетичною галуззю, які останнім часом стали предметом уваги НАБУ й САП. «Найважливіше – це вироки для винних. Президент воюючої країни не може мати друзів», – наголосив він. За словами Зеленського, навіть колишні ділові партнери не можуть розраховувати на політичний захист, і що боротьба з корупцією – ключова умова збереження довіри Заходу до української влади.