Одна з найгучніших справ про можливу корупцію в енергетичному секторі набирає обертів. 10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. Підозри отримали семеро осіб, відсторонений від виконання обовʼязків міністр юстиції Герман Галущенко, ключовий фігурант справи виїхав за межі України. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».
Хроніка
12 листопада
- Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами премʼєрки, міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб. Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук додала, що заяви про звільнення міністрів будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради. Верховна Рада 18 листопада розглядатиме питання звільнення з посади міністра юстиції Галущенка та міністерку енергетики Гринчук, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
- Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про звільнення. «Закон. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
- Гумористичний проєкт Stadium Family призупиняє роботу після висунення підозри співвласнику у корупційній схемі в енергетиці. За даними YouControl, Тимур Міндіч є одним з двох співзасновників ТОВ «Стедіум фемілі» з часткою у 75%.
- Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на позачерговому засіданні уряд вніс на розгляд РНБО пропозиції про застосування персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
- Державна прикордонна служба підтвердила, що бізнесмен Тимур Міндіч виїхав з України. «За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно… Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності», – йдеться у повідомленні.
- Президент Зеленський заявив, що підпише указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатома». Кабмін вже ухвалив рішення здійснити подання до РНБО щодо запровадження санкцій стосовно Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, повідомила Економічна правда з посиланням на два незалежних один від одного співрозмовники в уряді.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що міністри юстиції та енергетики мають бути звільнені з посад. На його думку, у разі наявності звинувачень посадовці мають на них відповідати, а тимчасове відсторонення – найшвидше і найдоцільніше рішення. Президент повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра з проханням забезпечити подання заяв про відставку обох міністрів і закликав народних депутатів підтримати ці рішення. Подальший розвиток ситуації, за його словами, має відбуватися виключно у правовому полі.
- ВАКС частково задовольнив запит прокурора САП та обрав підозрюваному у справі «Енергоатома» колишньому раднику міністра енергетики (раніше – заступник голови ФДМУ) Ігорю Миронюку (Рокету) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 126 млн грн. Прокурори наполягали на взятті під варту з заставою 136,6 млн грн, передає Суспільне новини.
- ВАКС обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки «Енергоатома» Дмитру Басову. Згідно з рішенням суду, Басову обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою або застава у 40 млн грн, передає Суспільне новини.
- Події навколо одного зі співвласників Студії «Квартал 95» не мають жодного стосунку до її діяльності, контенту чи роботи команди, йдеться у заяві пресслужби компанії.
- Держаудитслужба розпочала всебічний аудит в НАЕК «Енергоатом» після оприлюднення НАБУ розслідування про можливу корупцію в енергетичній галузі. Робота аудиторів може тривати до 90 днів, повідомило Мінекономіки.
- Кабмін ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.
- Мінекономіки у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради НАЕК «Енергоатом».
11 листопада
- Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради компанії «Енергоатом».
- Тимофій Милованов заявив про складання повноважень члена наглядової ради «Енергоатома».
- НАБУ заявило, що у межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом Че Гевара. Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою.
- У межах справи сімом особам оголошена підозра, затримані п’ять осіб. НАБУ не розкриває імен фігурантів справи. На плівках правоохоронців, за твердженням нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, фігурують: Карлсон – співвласник компанії «Квартал 95» Тимур Міндіч; Професор – міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатом», колишній співробітник генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.
- НАБУ повідомило колишньому віцепрем’єр-міністру підозру в незаконному збагаченні.
10 листопада
- Детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95», повідомила УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи про можливу корупцію в енергетичній сфері.
