Одна з найгучніших справ про можливу корупцію в енергетичному секторі набирає обертів. 10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. Підозри отримали семеро осіб, відсторонений від виконання обовʼязків міністр юстиції Герман Галущенко, ключовий фігурант справи виїхав за межі України. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».