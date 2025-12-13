США зняли санкції з компанії «Білоруськалій». Про це повідомив спеціальний посланець США Джон Коул після зустрічі з білоруським диктатором 13 грудня, повідомило білоруське держагентство «БелТА» . У відповідь білоруський диктатор звільнив 123 ув’язнених, серед них п’ятеро цивільних українців.

Деталі

«Відповідно до вказівок президента Трампа США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже добрий хід з боку США для Білорусі. Ми знімаємо їх прямо зараз», – заявив Коул.

Він додав, що США можуть і надалі пом’якшувати обмеження «у разі нормалізації відносин із Білоруссю» – аж до повного скасування санкцій.

Контекст

Державна компанія «Білоруськалій» разом із російським «Уралкалієм» і двома американськими виробниками входить до четвірки найбільших постачальників калійних добрив у світі.

Калійна сіль є одним із головних експортних товарів Білорусі та фактично її єдиним значним мінеральним ресурсом. Раніше Білорусь продавала щорічно 10–12 млн т калію, заробляючи близько $2,5 млрд, писала DW у 2022 році.

«Білоруськалій» перебував під санкціями США з 9 серпня 2021 року. Підприємство, як йдеться на сайті Мінфіну США, вважається «головним джерелом податкових надходжень й іноземної валюти для режиму Олександра Лукашенка».

Білорусь після введення санкцій спробувала перенаправити логістичні потоки в Україну, але УЗ запровадила обмеження на транзит. Лазівки на цьому напрямку ще залишалися, але з 24 лютого, після вторгнення Росії в Україну, транзит став неможливим. Війна в Україні посилила зростаючі проблеми «Білоруськалія».

Потім Білорусь переорієнтувала експорт калійних добрив через Росію, що ще більше посилило економічну залежність режиму Лукашенка від Кремля. Водночас, як зазначає Bloomberg, скасування американських санкцій навряд чи суттєво змінить цю ситуацію, якщо Європейський Союз не зніме власні обмеження. Зокрема, санкції ЄС забороняють транзит білоруських калійних добрив через Литву до порту Клайпеда, який раніше був ключовим маршрутом експорту.