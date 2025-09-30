Президент Дональд Трамп заявив про ризики масових звільнень федеральних працівників, оскільки США наближаються до зупинки роботи уряду через відсутність згоди між демократами та республіканцями щодо фінансування, пише Bloomberg . Останніми роками уряд США уникав шатдауну завдяки домовленостям в останню мить, але цього разу ставки високі: Білий дім погрожує звільненнями замість відпусток, а лідери демократів зазнають тиску від прогресивного крила, яке вимагає протистояти Трампу.

Деталі

«Ми можемо звільнити багатьох, і це лише через демократів», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про кількість державних службовців, які можуть втратити роботу під час зупинки.

Минулого тижня Білий дім доручив агентствам розробити плани масових звільнень у разі припинення роботи уряду. Наразі жодне агентство не оголосило про конкретні звільнення у своїх планах на випадок зупинки.

За кілька годин до опівнічного дедлайну суперечка щодо бюджету загрожує паралізувати роботу багатьох урядових установ США, що стане 14-м подібним випадком у сучасній історії. Це призведе до припинення надання послуг громадянам і затримки зарплат для федеральних працівників.

Політичні наслідки можуть бути значними як для Трампа, так і для демократів напередодні важливих проміжних виборів наступного року.

«Вони намагаються змусити нас прийняти їхній партійний законопроєкт, але їм це не вдасться», – заявив у вівторок лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер. «Ось чому ми наближаємося до зупинки».

Спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець із Луїзіани, також прогнозує неминучу зупинку роботи уряду. «Я оптиміст, але сьогодні вранці я трохи скептичний», – сказав він у коментарі CNBC.

У вівторок вранці фондовий ринок коливався через побоювання щодо тривалості можливої зупинки та її впливу на затримку публікації ключових економічних даних, що може вплинути на майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок.

Джонсон звинуватив демократів у політичних іграх через їхні спроби продовжити податкові пільги на охорону здоров’я, зазначивши, що це питання може бути вирішене до кінця року, коли термін дії пільг закінчиться.

Лідер демократів в Палаті представників Хакім Джеффріс звинуватив республіканців у небажанні брати участь у двопартійних переговорах, заявивши, що його партія не погоджується на підхід «або по-моєму, або ніяк».

Трамп у коментарі Politico зазначив, що не вважає, що країна звинуватить його у зупинці роботи уряду, «бо розумні люди бачать, що відбувається. Демократи втратили глузд».

Останніми днями республіканці неодноразово використовували вираз «зупинка Шумера», намагаючись перекласти провину на свого опонента від демократів.

«Чаку Шумеру потрібна його зупинка, і, здається, ми стрімко до цього йдемо», – заявив у вівторок лідер республіканської меншості в Сенаті Джон Тун у коментарі CNBC.

Контекст

Суперечка точиться навколо $1,7 трлн «дискреційних» витрат, що становлять чверть від загального бюджету США в $7 трлн. Решта коштів спрямовується на медицину, пенсії та обслуговування державного боргу, який сягнув $37,5 трлн.

Наслідки серйозні: близько 24 млн американців, застрахованих за програмою Affordable Care Act, можуть зіткнутися зі зростанням витрат, якщо Конгрес не подовжить податкові пільги.

З 1981 року в США сталося 14 часткових шатдаунів, більшість із яких тривали кілька днів. Найтриваліший – 35 днів – відбувся у 2018–2019 роках за президентства Трампа.