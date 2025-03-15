США уникли шатдауну. Сенат ухвалив закон про фінансування уряду

Сенат США 14 березня затвердив законопроєкт про фінансування уряду, розроблений республіканцями, що запобігло його зупинці. Про це пише The Hill . Демократи могли заблокувати документ, але утрималися від цього.

Деталі

Республіканці, маючи 53 місця в Сенаті, потребували щонайменше 60 голосів для подолання філібастера . Для цього їм знадобилася підтримка демократів. Лідер демократичної меншості Чак Шумер, попри критику законопроєкту, вирішив підтримати його просування, аргументуючи, що шатдаун завдав би значно більшої шкоди.

. Для цього їм знадобилася підтримка демократів. Лідер демократичної меншості Чак Шумер, попри критику законопроєкту, вирішив підтримати його просування, аргументуючи, що шатдаун завдав би значно більшої шкоди. Шумер зазначив, що пропозиція демократів «чистого» 30-денного фінансування не знайшла підтримки серед республіканців. Його рішення обурило прогресивних демократів, зокрема Александрію Окасіо-Кортес, яка звинуватила його в компромісі з принципами партії.

Дев’ять демократів приєдналися до Шумера, що дозволило подолати філібастер і провести голосування (54-46). Закон підтримали всі республіканці, крім Ренда Пола та сенаторки від демократів Джин Шахін і незалежного Ангус Кінг.

Ухвалення документа відкриває республіканцям шлях до реалізації планів Трампа, зокрема про безпеку кордону та подовження податкових пільг.

Контекст

13 березня демократи відхилили тимчасовий бюджет, який республіканці провели через Палату представників з мінімальною перевагою. Шумер розкритикував республіканців за односторонній підхід. Він зазначив: «Фінансування уряду має бути справою обох партій, але республіканці обрали односторонній шлях, розробивши свій проєкт без участі демократів у Конгресі».