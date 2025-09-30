Переговори в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом і демократичною опозицією завершилися без прориву, пише Reuters . Якщо Конгрес не продовжить фінансування уряду до півночі вівторка за місцевим часом, уже з середи в країні може розпочатися шатдаун, що паралізує роботу державних служб.

Деталі

Сторони звинувачують одна одну у зриві переговорів. Демократи наполягають: будь-яка угода має включати продовження медичних пільг для мільйонів американців. Республіканці ж вимагають розглядати охорону здоров’я та фінансування уряду окремо.

Демократи запропонували короткострокове продовження фінансування на тиждень–десять днів, аби виграти час для нової угоди. Республіканці натомість просувають план до 21 листопада.

«Я думаю, що ми йдемо до шатдауну, бо демократи відмовляються робити правильні кроки», – заявив Ванс. Спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун підтримали ідею короткострокового фінансування. Водночас лідер сенатської меншості Чак Шумер та його колега з Палати представників Хакім Джеффріс поклали відповідальність за можливу кризу на президента Трампа і республіканців.

Протистояння знову концентрується навколо політики охорони здоров’я, але ризики значно ширші – від фінансування федеральних агенцій до стабільності політичної системи напередодні виборів 2026 року.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив, що партія не дозволить «республіканським планам руйнувати охорону здоров’я».

У вівторок Сенат має повторно розглянути республіканський законопроєкт, який вже провалився раніше.

Контекст

У разі припинення фінансування тисячі федеральних службовців будуть відправлені у відпустки без оплати – від NASA до національних парків. Робота судів може зупинитися, а гранти для малого бізнесу відкладуться.

Суперечка стосується $1,7 трлн так званих «дискреційних» видатків – чверті від загального бюджету США у $7 трлн. Решта коштів йде на медицину, пенсії та обслуговування боргу, що зріс до $37,5 трлн.

Ставки високі: близько 24 млн американців, що користуються страховками за програмою Affordable Care Act, можуть зіткнутися зі зростанням витрат, якщо Конгрес не продовжить податкові пільги.

З 1981 року у США відбулося 14 часткових шатдаунів, більшість тривали кілька днів. Найдовший – 35 днів – стався у 2018–2019 роках за президентства Трампа.