Ціни на нафту зростають через повідомлення про підготовку Ізраїлем удару по Ірану

Ціни на нафту зросли після повідомлення CNN про нову розвідувальну інформацію США, яка вказує на підготовку Ізраїлем можливого удару по іранських ядерних об’єктах, пише Bloomberg .

Деталі

Нафта Brent станом на 9:34 за Києвом подорожчала на 1,07% до $62,6 за барель, а WTI зросла на 1% до $66 за барель.

Зазначається, що ізраїльські лідери ще не ухвалили остаточного рішення щодо ударів.

Ціни на нафту залишалися нестабільними через суперечливі новини про переговори щодо ядерної угоди між США та Іраном, які можуть повернути додаткові барелі на ринок, що, за прогнозами, буде перенасиченим до кінця року.

Удар Ізраїлю може зірвати ці переговори та посилити напругу на Близькому Сході, звідки надходить третина світової нафти.

«Це найчіткіший сигнал про високі ставки в переговорах США та Ірану щодо ядерної програми та про те, наскільки далеко може зайти Ізраїль, якщо Іран збереже свої ядерні потужності», – зазначив Роберт Ренні, керівник відділу досліджень сировинних ринків Westpac Banking Corp.

Він додав, що нафта зберігатиме премію за ризик, доки переговори не матимуть прогресу. Новина CNN також тимчасово підняв курси безпечних валют, таких як швейцарський франк і японська єна, але зростання швидко згасло.

Контекст

Ізраїль та Іран мають тривале протистояння через ядерну програму Тегерана. Ізраїль вважає, що Іран прагне створити ядерну зброю, що становить загрозу для його безпеки, тоді як Іран наполягає на мирному характері своєї програми. Це протистояння неодноразово призводило до напруженості в регіоні.

Іран є одним з провідних експортерів нафти, виробляючи приблизно 3,3 млн барелів на добу, що становить близько 3,3% світового постачання. Основним покупцем іранської нафти є Китай, який імпортує до 90% її експорту.

Ключовим маршрутом для експорту нафти з Перської затоки є Ормузька протока, через яку щодня проходить близько 21 млн барелів нафти – приблизно 21% світового споживання нафтопродуктів. Будь-яке блокування або порушення судноплавства в цій вузькій протоці може призвести до значних перебоїв у глобальному постачанні енергоносіїв та різкого зростання цін на нафту.