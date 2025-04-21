Ціни на нафту падають на тлі прогресу у ядерних переговорах між США та Іраном

Ціни на нафту падають на тлі прогресу в ядерних переговорах між США та Іраном, що зменшив занепокоєння щодо можливих обмежень поставок. Про це пише Trading Economics 21 квітня.

Деталі

Станом на 9:10 за київським часом Brent впав на 1,26% до $67 за барель, а WTI – на 1,47% до $63,7 за барель.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що в суботу обидві країни домовилися розпочати розробку рамок для можливої ядерної угоди, а офіційний представник США охарактеризував переговори як такі, що демонструють «дуже хороший прогрес».

Це сталося після того, як адміністрація Трампа минулого тижня запровадила нові санкції проти китайських імпортерів іранської нафти. Третій раунд переговорів на високому рівні заплановано на наступну суботу в Омані.

Додатковий тиск на ціни спричинили побоювання, що торговельна війна під проводом США може сповільнити глобальне економічне зростання, що, своєю чергою, знизить попит на енергоносії.

Крім того, очікується, що ОПЕК+ у травні збільшить видобуток на 411 000 барелів на день, хоча частина цього приросту може бути компенсована скороченнями з боку країн, які перевищували свої квоти, говорять експерти.

Контекст

19 квітня в Римі відбувся другий раунд переговорів на високому рівні між делегаціями США та Ірану цього місяця.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що його мета – запобігти створенню Іраном ядерної зброї. Натомість Іран заявляє, що його ядерна програма має виключно мирний характер, і прагне угоди, яка скасує економічно шкідливі санкції.

Трамп попередив, що у разі провалу переговорів США можуть завдати ударів по іранських ядерних об’єктах, можливо, за участі Ізраїлю. Тегеран відкинув ці погрози, назвавши їх «образою» для миру та безпеки.

Експерти оцінюють, що Іран здатен збагатити уран для однієї ядерної бомби менш ніж за тиждень, а для кількох – упродовж місяця.