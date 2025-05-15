Заяви Трампа про переговори з Іраном обвалили ціни на нафту

Ціни на нафту обвалилися більш ніж на 3% 15 травня після того, як президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у непрямих переговорах з Іраном щодо обмеження його ядерної програми.

Ключові факти

Ціна на нафту марки Brent впала на 3,7%, до $63,68 за барель, після заяв Трампа про «серйозні переговори» з Іраном, але згодом піднялася до $63,9. На 11:55 за Києвом Brent торгується на рівні $63,7.

Американська WTI подешевшала на 3,2%, до $61,1 за барель. На час виходу новини ціна опустилася до $60,7.

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Контекст

14 травня Трамп, перебуваючи в Досі, зазначив, що США ведуть «дуже серйозні переговори з Іраном заради довгострокового миру». «Іран частково погодився з умовами […] Ми близькі до можливої угоди», – сказав він.

Переговори між США та Іраном відбулися в неділю в Омані за участі спецпосланця США Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі. Це був четвертий раунд діалогу. МЗС Ірану назвало переговори «складними, але корисними». Арагчі наголосив, що Іран не поступиться правом на збагачення урану, але готовий обговорити обмеження обсягів і рівня збагачення для зміцнення довіри.

Віткофф заявив, що адміністрація Трампа вимагає повного демонтажу трьох основних ядерних об’єктів Ірану, інакше переговори припиняться, а США «оберуть інший шлях».

Трамп неодноразово висловлював бажання укласти угоду з Іраном, але також погрожував воєнними діями та посилив санкції в межах кампанії «максимального тиску».