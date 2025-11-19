Сучасне відділення «Укрпошти» у Львові повністю знищене російським ударом. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський 19 листопада.

Деталі

Внаслідок атаки пошкоджено та знищено близько 900 посилок.

«Укрпошта» вже запускає терміновий процес компенсації клієнтам.

Смілянський запевнив, що відділення буде відновлено.

За його словами, ніхто з працівників не постраждав.

Контекст

Росія вночі та вранці 19 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні 470 безпілотниками і 48 ракетами різного типу. Атака тривала кілька годин, ворог застосовував крилаті ракети та велику кількість дронів-камікадзе. Найбільше постраждав Тернопіль, де окупанти влучили в багатоповерховий житловий будинок. Наразі відомо щонайменше про девʼятьох загиблих та 10 поранених.

Глава Львівської ОВА написав, що вночі окупанти атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами, внаслідок чого постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і склад. На одному з обʼєктів виникла пожежа.

Росія також масовано атакувала і Івано-Франківську область. В Тернополі ворог поцілив по багатоповерхівці.

ДТЕК повідомила, що Росія вдарила по території одного з підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині: постраждала бригада, яка саме знаходилась на об’єкті. Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями.