Держстат та «Microsoft Україна» підписали меморандум про співпрацю для модернізації статистичної системи, впровадження хмарних технологій і рішень на основі штучного інтелекту. Про це повідомляється на сайті Держстату. Перші ШI-проєкти представлять восени 2025 року.

Деталі

Партнерство передбачає модернізацію статистичної інфраструктури, впровадження хмарних і гібридних рішень, створення централізованих платформ даних та розвиток систем захисту інформації.

Компанії планують оптимізувати бізнес-процеси Держстату й використовувати ШI та машинне навчання для аналітики.

«Сьогодні настав час інновацій. Використання рішень Microsoft допоможе зробити статистику зручнішою, прозорішою та зрозумілішою для бізнесу, держави й громадян», – зазначив Артем Рудько, заступник голови Держстату.

За словами генерального директора «Microsoft Україна» Леоніда Полупана, «сильна статистична система допомагає бізнесу орієнтуватися, державі – ухвалювати рішення, а суспільству – розвиватися».

Перші спільні проєкти зі штучним інтелектом у сфері статистики планується презентувати восени 2025 року.

Контекст

«Майкрософт Україна» – представництво корпорації Microsoft в Україні, що впроваджує сучасні цифрові рішення для бізнесу, державного сектору та громадян. Компанія розвиває хмарні сервіси, інструменти штучного інтелекту, кіберзахист та інноваційні рішення для цифрової трансформації. Американський техгігант Microsoft відкрив офіс в Україні у 2000-х і з того часу не закривав його навіть у найбільш турбулентні часи.

Американська корпорація Microsoft стала явним лідером у галузі штучного інтелекту завдяки мільярдним інвестиціям в OpenAI, що розробила ChatGPT, та продажам своєї хмари для тренування мовних моделей. Наприкінці січня 2024-го гігант став другою компанією, якій вдалося досягти капіталізації у $3 трлн.