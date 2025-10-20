Держстат та «Microsoft Україна» підписали меморандум про співпрацю для модернізації статистичної системи, впровадження хмарних технологій і рішень на основі штучного інтелекту. Про це повідомляється на сайті Держстату. Перші ШI-проєкти представлять восени 2025 року.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Партнерство передбачає модернізацію статистичної інфраструктури, впровадження хмарних і гібридних рішень, створення централізованих платформ даних та розвиток систем захисту інформації.
- Компанії планують оптимізувати бізнес-процеси Держстату й використовувати ШI та машинне навчання для аналітики.
- «Сьогодні настав час інновацій. Використання рішень Microsoft допоможе зробити статистику зручнішою, прозорішою та зрозумілішою для бізнесу, держави й громадян», – зазначив Артем Рудько, заступник голови Держстату.
- За словами генерального директора «Microsoft Україна» Леоніда Полупана, «сильна статистична система допомагає бізнесу орієнтуватися, державі – ухвалювати рішення, а суспільству – розвиватися».
- Перші спільні проєкти зі штучним інтелектом у сфері статистики планується презентувати восени 2025 року.
Контекст
«Майкрософт Україна» – представництво корпорації Microsoft в Україні, що впроваджує сучасні цифрові рішення для бізнесу, державного сектору та громадян. Компанія розвиває хмарні сервіси, інструменти штучного інтелекту, кіберзахист та інноваційні рішення для цифрової трансформації. Американський техгігант Microsoft відкрив офіс в Україні у 2000-х і з того часу не закривав його навіть у найбільш турбулентні часи.
Американська корпорація Microsoft стала явним лідером у галузі штучного інтелекту завдяки мільярдним інвестиціям в OpenAI, що розробила ChatGPT, та продажам своєї хмари для тренування мовних моделей. Наприкінці січня 2024-го гігант став другою компанією, якій вдалося досягти капіталізації у $3 трлн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.