Україна успішно завершила скринінг свого законодавства для вступу до Євросоюзу. Про це повідомила Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 30 вересня.

Деталі

«Незважаючи на надзвичайно складні умови, Україна досягла рекордної швидкості у завершенні скринінгу свого законодавства, створивши міцну основу для європейського майбутнього», – наголосила Кос. Вона також закликала Україну продовжувати реформи у такому ж темпі.

Процес скринінгу тривав 15 місяців, що є одним із найкоротших термінів серед країн-кандидатів на вступ до ЄС, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Контекст

Скринінг у процесі вступу до ЄС – це ретельний аналіз відповідності українського законодавства нормам права Європейського Союзу. Він допомагає визначити, які положення вже відповідають стандартам ЄС, а які потребують доопрацювання. Після завершення скринінгу Україна разом із європейськими інституціями отримує чітке уявлення про ступінь гармонізації свого законодавства з acquis communautaire.

На основі результатів скринінгу Європейська комісія формує оцінку та рекомендації, які стають підставою для рішення Ради ЄС про відкриття переговорних глав. Ці глави охоплюють різні сфери – від правосуддя й конкуренції до сільського господарства та енергетики. Під час переговорів Україна поступово адаптуватиме та впроваджуватиме європейські норми у своє законодавство.

Україна та Молдова спільно просуваються шляхом євроінтеграції, синхронно завершивши скринінг законодавства та переходячи до наступних етапів переговорів. Проте, за словами Кос, через позицію Угорщини, яка блокує процес, ЄС розглядає можливість відокремлення Молдови від України у процесі вступу.