Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Світ
Дата

Forbes Digital

Сигнали до Орбана. США просять Угорщину розблокувати переговори про вступ до ЄС, а Україна бʼє по «Дружбі». Чи наблизився прорив у євроінтеграції?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Трамп, Орбан, ЄС, кластери /Getty Images

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:33

Дональд Трамп може стати «джокером» України у розблокуванні переговорів про вступ до ЄС. Яку роль зіграють удари по нафтопроводу «Дружба»?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Не буду категоричним, але переговори з угорцями активізувались», – коментує співрозмовник у дипломатичних колах повідомлення у західних медіа про те, що США нібито вмовили Угорщину розблокувати переговори України про вступ до ЄС.

Україна ставила за мету цьогоріч відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС. Однак уряд угорського премʼєра Віктора Орбана блокує відкриття навіть першого кластеру, зробивши блокаду євроінтеграції України темою своєї виборчої кампанії.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні