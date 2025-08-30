Дональд Трамп може стати «джокером» України у розблокуванні переговорів про вступ до ЄС. Яку роль зіграють удари по нафтопроводу «Дружба»?

«Не буду категоричним, але переговори з угорцями активізувались», – коментує співрозмовник у дипломатичних колах повідомлення у західних медіа про те, що США нібито вмовили Угорщину розблокувати переговори України про вступ до ЄС.

Україна ставила за мету цьогоріч відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС. Однак уряд угорського премʼєра Віктора Орбана блокує відкриття навіть першого кластеру, зробивши блокаду євроінтеграції України темою своєї виборчої кампанії.